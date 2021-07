Veículo era roubado - Foto: PRF

Publicado 15/07/2021 16:30

Itaboraí - Ex-vereador do município de Iguaba Grande foi preso pela PRF hoje me Itaboraí. Ele dirigia um veículo roubado no momento de sua prisão. Agentes fizeram uma blitz no local para verificar uso de equipamentos obrigatórios na população, quando perceberam um veículo TOYOTA, modelo Corolla, que tentava contornar a fiscalização.

De acordo com a Policia Civil, o político foi preso em junho de 2017, suspeito de matar um empresário em Iguaba Grande em janeiro daquele ano. Ele foi preso na ocasião enquanto iria viajar para a Disney. O político também era investigado por ser suspeito de outro homicídio . Em 2018 o Tribunal de Justiça do RJ concedeu um habeas corpus em favor do político.