Projeto Integrar – Orgulho Em Pertencer - nasce com o objetivo de dar suporte em saúde para os profissionaisDivulgação / SECOM

Publicado 14/07/2021 17:43

Itaboraí - A saúde dos servidores municipais está dentro das prioridades da atual administração. Nesta quarta-feira (14/07), o prefeito de Itaboraí, Marcelo Delaroli, acompanhado do secretário municipal de Saúde, Sandro Ronquetti, lançou o Projeto Integrar – Orgulho Em Pertencer -, o serviço nasce com o objetivo de dar suporte em saúde para os profissionais, instituindo análise e acompanhamento das condições de trabalho do servidor.

A ideia é garantir também o acesso em ações e acompanhamento integral das necessidades em saúde. Considerando as vivências dos servidores da saúde no período de pandemia e os impactos percebidos por meio do aumento do número de afastamentos desses trabalhadores, a coordenação do programa planejou ações relacionadas, inclusive, à saúde mental do trabalhador.

Além de atuar com uma ampla cobertura de assistência para os funcionários públicos, disponibilizando diversos serviços e atendimentos em sua rede. No intuito de realizar ações de promoção à saúde e de prevenção de doenças junto a esses colaboradores, a Secretaria de Saúde está implantando um projeto pioneiro no município.

Durante o lançamento, o prefeito Marcelo Delaroli destacou que o serviço nasce com o objetivo de dar suporte em saúde para os profissionais desta secretaria, instituindo análise e acompanhamento das condições de saúde e de trabalho do servidor.

“A importância da prevenção, tanto para saúde aos profissionais, quanto para o custo do tratamento. Quando antecipamos na prevenção das doenças, o custo é menor e o paciente tem a cura mais rápida e não sofre com o tratamento. Nós estamos trabalhando para que os servidores municipais mantenham a saúde em dia”, disse o prefeito, que agradeceu a parceria com a Secretaria Municipal de Saúde (SEMSA).

Para o secretário municipal de Saúde, Sandro Ronquetti, o momento é para cuidar de quem cuida. “Para o servidor da área da Saúde, estamos criando esse projeto piloto. A área da Saúde vem passando por um processo estressante, como podemos ver. O nosso profissional tem adoecido. Não podemos permitir isso. Temos uma equipe multiprofissional que pode dar toda a assistência a esse servidor. É um cuidado que a Prefeitura de Itaboraí tem com o servidor, um trabalho amplo que envolve saúde mental, clínica e assistência social”, explicou o secretário.

O servidor público Abel Teixeira avaliou como de excelência o lançamento dos serviços de assistência à Saúde aos servidores municipais. “Poucas vezes nós vimos eventos como este, que são programados para cuidar da saúde dos servidores. Todos estão de parabéns pela organização deste trabalho”. O evento contou com a presença também da primeira-dama do município, Pâmela Delaroli e dos servidores da Secretaria Municipal de Saúde.