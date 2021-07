Trabalhadores da limpeza urbana são vacinados contra Covid-19 em Itaboraí - Foto: Divulgação

Por O Dia

Publicado 09/07/2021 17:26 | Atualizado 09/07/2021 17:26

Itaboraí - Com o avanço da vacinação para a população geral, chegou a vez dos trabalhadores da limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos garantirem a imunização contra a Covid-19 em Itaboraí. Nesta sexta-feira (09/07), os funcionários foram vacinados na sede das secretarias municipais de Serviços Públicos (SEMSERP) e de Obras (SEMOB), em Venda das Pedras.

As vacinas foram aplicadas por profissionais do Centro Integrado de Segurança e Saúde Ocupacional (CISSO), ligado à Secretaria Municipal de Administração. Este grupo prioritário, assim como rodoviários e outras categorias profissionais, foi incluído no Plano Nacional de Imunizações (PNI).

O secretário municipal de Serviços Públicos, Uilton Viana Filho, destacou que o sentimento a respeito da vacinação desses funcionários é de agradecimento.

"São pessoas que estão diariamente nas ruas em contato com o público e com resíduos sólidos que se tornam forma de contágio dessa doença, que atacou o mundo inteiro. Só temos que agradecer a Deus e ao governo municipal, que tem trabalhado incansavelmente para que o povo de Itaboraí possa ser imunizado. Esperamos que dias melhores virão e que esse momento de dor, angústia e doença fique para trás", afirmou o secretário.

Representando o prefeito Marcelo Delaroli, o irmão e assessor especial Guilherme Delaroli enfatizou que, mesmo com toda a recomendação para que esses trabalhadores cumpram os protocolos de prevenção contra Covid-19, o dia a dia nas ruas acaba impossibilitando certos cuidados.

"Constantemente é solicitado que os funcionários utilizem máscaras. Mas, muitas vezes, acaba sujando ou arrebentando durante o serviço. Ainda mais para os trabalhadores que estão expostos ao esgoto. São cuidados com o manejo de ferramentas, botas e luvas, que por mais que a gente tente colocar como prioridade, ainda deixam eles mais vulneráveis a contrair a doença. A vacinação vai fazer o servidor trabalhar melhor, mais seguro e tranquilo", pontuou.

Um dos trabalhadores vacinados foi o morador de Nova Cidade, Magno Lemos, de 33 anos. Funcionário do setor de varrição há três meses, ele comemorou a vacinação e contou que vai se sentir mais seguro para voltar para casa todos os dias após o expediente.

"É bom saber que a partir de agora estaremos mais protegidos contra essa doença, que já tirou a vida de muitas pessoas. Só tenho que dar graças a Deus por ter conseguido ser vacinado", disse.

