Casal "Hulk" - Foto: Divulgação

Por O Dia

Publicado 09/07/2021 16:05 | Atualizado 09/07/2021 16:05

Itaboraí - Esporte de força que envolve modalidades de levantamento de peso terá dois atletas de Itaboraí representando o município no campeonato brasileiro da Federação Global Powerlifting Committe (GPC) da modalidade que acontece neste fim de semana (09 a 11/07), em São Paulo. Os atletas paraibanos, Miguel Wagner Soares, de 36 anos, e Larissa Gomes da Silva, de 20 anos, moradores de Nancilândia, receberam apoio da Prefeitura de Itaboraí, através da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, para participarem da competição.



Casal ‘Hulk’, como são conhecidos, buscam defender o título nacional em suas categorias e se classificarem para o mundial de Powerlifting que acontecerá na Argentina. Miguel Wagner é o atual campeão brasileiro com a soma de 290 kg válidos levantados, na categoria adulta, para atletas com até 100 kg. E, Larissa Gomes é a atual campeã brasileira com a soma de 170 kg válidos levantados, na categoria junior, para atletas com até 60 kg. Os dois treinam diariamente na academia projetada especialmente para eles no quintal de casa em Nancilândia.



“Não podemos treinar em academia convencionais porque pegamos uma carga muito elevada. As barras de ferro normais não aguentam o peso das anilhas. Por isso, nós mesmo projetamos e encomendamos os nossos equipamentos. Treinamos pesado para trazer o título para a cidade. Queremos colocar Itaboraí lá no topo para retribuir todo apoio que estamos recebendo desde que chegamos aqui” disse o 'strongman'.



O Powerlifting é um esporte onde os atletas com alto nível de força buscam superar seus limites em três modalidades: agachamento livre, supino e levantamento terra. A classificação é feita pela somatória de três movimentos válidos. Ganha quem alcançar o melhor coeficiente que mede o peso do atleta com o peso levantado nos exercícios.



Quem vê a pequena Larissa de 1,60 metros não imagina que ela é capaz de levantar 170 kg. A atleta conta que começou a treinar ao acompanhar Miguel nos campeonatos e perceber que não existiam muitas mulheres no esporte.



“Comecei a competir em 2019. Sempre o acompanhei nos campeonatos e nos treinos. Fui me apaixonando também pelo esporte e comecei a treinar. As pessoas, principalmente os homens, ficam surpreendidos quando me veem levantando 3 vezes maior o meu peso corporal” contou Larissa.



Com uma mesa lotada de troféus e medalhas de Powerlifting e também de campeonatos de Strongman – modalidade rústica de levantamento de peso -, os atletas receberam o secretário municipal de esportes, Lenon Coutinho, em Nancilândia, antes de partirem para a competição. O secretário ressaltou a importância de apoiar os atletas da cidade.



“Estamos apoiando nossos atletas para que possam continuar levando o nome da cidade pelo Brasil. Itaboraí é um celeiro de atletas nas mais diversas modalidades. Tenho certeza que eles retornarão com os títulos e iremos fazer aquela festa bonita desfilando em carro aberto pela cidade. Esporte é saúde e qualidade de vida para população ``, ressaltou o secretário.



O campeonato brasileiro de Powerlifting da GPC Brasil será transmitido no canal oficial da federação no seguinte endereço https://instagram.com/gpc_brasil?utm_medium=copy_link .

Para acompanhar a rotina de treinamentos dos atletas basta segui-los nos seus canais oficiais: https://instagram.com/larissa_gomes119?utm_medium=copy_link e https://instagram.com/hulk_do_nordeste?utm_medium=copy_link