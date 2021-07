Guarda Municipal registra 237 ocorrências de março a junho - Foto: Divulgação / SECOM

Guarda Municipal registra 237 ocorrências de março a junho Foto: Divulgação / SECOM

Por O Dia

Publicado 07/07/2021 17:36 | Atualizado 07/07/2021 17:36

Itaboraí - Buscando consolidar as ações realizadas pela Guarda Municipal de Itaboraí, a Secretaria Municipal de Segurança divulgou um balanço quadrimestral das ocorrências recebidas através do telefone 153.

De março a junho deste ano, foram registrados 237 atendimentos no canal telefônico da instituição, sendo cerca de 94% deles, a respeito de denúncias de aglomeração em bairros do município.



O mês que concentrou o pico de atendimentos foi abril, com 118 registros de ocorrências. Em março, foram 82 chamados. No mês de maio, foram 23 e em junho, 14. O secretário municipal de Segurança, Heitor Baldow, destaca a importância de manter um canal direto de contato com a população.



"Os agentes da Guarda Municipal estão nas ruas do município diariamente auxiliando nas demandas diretas dos cidadãos e intensificando as ações preventivas. O objetivo da nossa gestão é estar cada vez mais próxima da população", afirmou o secretário Heitor Baldow.



A respeito das denúncias de aglomeração, a Guarda Municipal atua em conjunto com a Fiscalização de Posturas e com a Vigilância Sanitária para exigir o cumprimento de medidas de prevenção contra Covid-19 em Itaboraí.



De acordo com o relatório, a maior concentração de registros dessas denúncias foi no bairro do Centro, com 62 ocorrências. Na sequência, aparecem os bairros de Outeiro das Pedras (20), Ampliação (15), Manilha (15) e Rio Várzea (13).



Atualmente, a Guarda Municipal de Itaboraí conta com efetivo de 181 agentes, divididos em quatro setores: Grupamento de Especial de Proteção Ambiental (GEPAM); Grupamento Especial de Ronda Escolar (Gere); Grupamento Especial de Trânsito (GET); e Banda Municipal Visconde de Itaborahy.