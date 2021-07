O evento será gratuito e a produção sugere a doação de um quilo de alimento não perecível. - Foto: Divulgação

O evento será gratuito e a produção sugere a doação de um quilo de alimento não perecível.Foto: Divulgação

Por O Dia

Publicado 07/07/2021 11:29

Rio Bonito - Todas as 2ª terças do mês, das 19h às 22h, o Itaboraí Plaza está com programação garantida: “Car Meeting, Bate papo dos Grudados”. O evento é uma parceria com o grupo Grudados no Asfalto que realiza encontros automotivos destinados para quem curte carros customizados como rebaixados, Dub Tuning, Low, Custom, Turbos, Racing, Rat Look e raridades.

O intuito é reunir os expositores mensalmente com seus carros e com muita música boa no estacionamento externo do empreendimento que fica na Rodovia BR 101, Km 295. O programa vai acontecer no próximo dia 13 e o Itaboraí Plaza será um ponto de encontro para fãs e amantes desses tipos de carros. O evento será gratuito e a produção sugere a doação de um quilo de alimento não perecível.

Publicidade

O Itaboraí Plaza funciona de segunda à sábado das 10h às 22h e domingo e feriado as lojas e quiosques funcionam das 13h às 22h, a Praça de Alimentação das 11h às 22h e Restaurantes das 12h às 22h. O shopping fica na Rodovia BR 101, Km 295 - Sentido Norte –Itaboraí. Mais informações pelo telefone (21) 3785-8585.

OItaboraíPlazafoi inaugurado em 2015 e é o primeiro shopping da região, conta com influentes lojas âncoras do mercado e grande variedade de lojas. Além disso tem cinema de última geração, da rede Cinesystem com 05 salas sendo 4 salas 3D, diversificada praça de alimentação e com serviços e facilidades, entre eles, um posto do Detran e o laboratório Sérgio Franco. O shopping tem forte programação de eventos e está se consolidando como o principal centro de compras e lazer da região. O empreendimento também conta com área de lazer que oferece jogos eletrônicos variados e boliche, além de 1.100 vagas de estacionamento.