Sob o comando da professora Angélica Souza, as aulas acontecem às terças e quintas-feiras, a partir de 8h.Foto: Divulgação

Por O Dia

Publicado 06/07/2021 17:27 | Atualizado 06/07/2021 17:28

Maricá - A manhã desta terça-feira (06/07) começou com muita disposição na inauguração do “Projeto Transformar na Terceira Idade” em Picos. A iniciativa da Prefeitura de Itaboraí, por meio da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (SEMEL), promove aulas de ginástica, alongamento e circuito funcional, na nova sede da Associação de Moradores do bairro.

Sob o comando da professora Angélica Souza, as aulas acontecem às terças e quintas-feiras, a partir de 8h. O uso de máscaras é obrigatório durante o treinamento e, para se inscrever, foi necessário que os alunos apresentassem a carteira de vacinação para comprovar a imunização contra a Covid-19.

O secretário municipal de Esporte e Lazer, Lenon Coutinho, participou da inauguração do projeto e destacou a importância de voltar a promover atividades físicas para a população de Itaboraí, com o objetivo de melhorar a qualidade de vida na cidade.

“Ainda estamos passando por uma pandemia, mas começamos aos poucos a retomar nossas vidas e também as atividades esportivas. Em cada início de projeto, a nossa sensação é a melhor. É uma alegria muito grande poder atender o pedido dos moradores de Picos, que era um bairro esquecido e que agora não é mais”, afirmou o secretário.

A dona de casa Maria da Glória Poncio, de 65 anos, comemorou a implantação do projeto e contou que sentia falta de interagir com os moradores da região. “Estamos felizes por ter o projeto aqui na região. As pessoas da nossa idade precisam do esporte para ter mais saúde e para cuidar do corpo”, disse a dona de casa.