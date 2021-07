A ação contou com sete caminhões caçamba, um veículo cegonha da Iluminação Pública, seis patrois e cinco retroescavadeiras. - Foto: Divulgação

A ação contou com sete caminhões caçamba, um veículo cegonha da Iluminação Pública, seis patrois e cinco retroescavadeiras.Foto: Divulgação

Por O Dia

Publicado 05/07/2021 22:17 | Atualizado 05/07/2021 22:18

Itaboraí - Cada vez mais presente no dia a dia dos moradores da Reta, a Prefeitura de Itaboraí levou, nesta segunda-feira (05/07), para a região, o programa que já é sucesso na cidade: o Mutirão de Serviços. Através da Secretaria Municipal de Serviços Públicos (SEMSERP), estão sendo realizados serviços de manutenção de rede, troca de iluminação, manilhamento, roçado e capina, poda de árvores, varrição, desobstrução de bueiros, retirada de entulho, patrolamento e pavimentação.

A ação contou com sete caminhões caçamba, um veículo cegonha da Iluminação Pública, seis patrois e cinco retroescavadeiras. Cerca de 200 homens da Prefeitura de Itaboraí iniciaram os trabalhos pela Rua Pedro Ferreira Pinto e seguiram pelas demais ruas paralelas para realizar as antigas solicitações encaminhadas pelos moradores que estavam há mais de oito anos sem serem atendidas.

“Vamos transformar a cidade. Iremos a todos os distritos de Itaboraí. Na próxima quarta-feira (07/07) estaremos em Sambaetiba. A Reta é uma região carente que ficou muito tempo abandonada e a comunidade estava precisando de ajuda. Hoje, estamos aqui honrando a confiança que a população de Itaboraí nos deu, realizando com o pouco que encontramos na Prefeitura. Já conseguimos recursos importantes para a cidade que estarão disponíveis para o próximo ano” declarou o prefeito de Itaboraí, Marcelo Delaroli.

A Prefeitura de Itaboraí tem realizado várias ações para o bairro Esperança. Em maio, o prefeito Marcelo Delaroli esteve com o deputado federal Altineu Cortes e representantes do Ministério da Educação, em Brasília, e anunciou a construção de duas novas creches para a região. E, na última quinta-feira (01/07), o prefeito também divulgou ao lado do deputado federal Hugo Leal a destinação de R$ 730 mil em emenda parlamentar para o início da construção de uma praça completa para comunidade.

“Ficamos anos sem receber uma visita da Prefeitura. Agora, graças a Deus, virou rotina encontrar funcionários da Prefeitura trabalhando aqui. Foi preciso entrar uma pessoa nova para finalmente termos acesso aos serviços. O esgoto estava todo estourado e agora estão reparando. A noite fica tudo escuro, essa troca de lâmpadas era um pedido antigo de todo mundo”, explicou Janaína Ribeiro, de 51 anos, enquanto acompanhava as equipes da Prefeitura trabalhando.

As equipes da SEMSERP continuarão atuando no bairro ao longo da semana. Todo o maquinário ficará disponível para finalizar os serviços mais complexos, como a limpeza de todo o canal que corta o bairro com uma escavadeira. Estiveram acompanhando também o Mutirão de Serviço o secretário municipal de Serviços Públicos, Uilton Viana Filho; o assessor especial da Secretaria Municipal de Obras, Guilherme Delaroli; o presidente da Câmara de Vereadores, Elber Correa, e os vereadores Marquinho Orelha e Alexandre Coqueiro.