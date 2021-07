Miliciano é preso por assassinar desafetos em 2018 em Itaboraí - Foto: Polícia Civil

Publicado 07/07/2021 16:34

Itaboraí - Um homem foi preso acusado de ser um dos milicianos que assassinou dois desafetos em 2018 na saída de um festa em Itaboraí. Segundo a Polícia Civil, as testemunhas correram para o mato na noite do crime após três milicianos chegarem ao local armados com pistolas e fuzis, portando colete de balas. Os milicianos abordaram 2 vítimas que segundo as testemunhas, foi colocado dentro do carro dos milicianos e no dia seguinte os corpos foram encontrados com marcas de tiros em diversos locais do corpo.

O criminoso preso hoje é apontado pela polícia como um dos três milicianos que participou do duplo homicídio. Ele portava uma pistola calibre 45 cedida pelos chefes da milícia da região. Ele era o responsável pela segurança dos milicianos que faziam as cobranças de taxas aos moradores do local. Tudo indica que uma das vítimas era morador do local e foi assassinado por se negar a pagar as 'taxas de segurança' cobrada pelos milicianos aos moradores.