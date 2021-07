Para garantir a imunização, é necessário que o morador itaboraiense apresente comprovante de residência, além do documento de identificação com foto e Cadastro de Pessoa Física (CPF) ou cartão do SUS - Foto: Divulgação

Por O Dia

Publicado 08/07/2021 16:38

Itaboraí - Após avaliação do andamento do cronograma da Campanha de Vacinação contra a Covid-19, a Prefeitura de Itaboraí amplia o calendário e vai vacinar pessoas até 31 anos ainda em julho. A mudança começa nesta sexta-feira (09/07) podendo se dirigir a um dos 16 polos estratégicos do município, pessoas com 40 anos ou mais, sem divisão por gênero.

A Secretaria Municipal de Saúde (SEMSA) ressalta que a reavaliação do cronograma será semanal podendo ocorrer mais antecipações da faixa etária durante o mês. O planejamento também será mantido enquanto durarem as doses de vacina enviadas pelo Ministério da Saúde e que a cidade tem a disposição os quatro imunizantes: Coronavac, AstraZeneca, Pfizer e Janssen.

“Estamos diariamente acompanhando os números da vacinação contra a Covid-19 em Itaboraí. Avaliamos a frequência da população, o número de doses que estão chegando, e onde está a maior procura para avançarmos com o calendário sem faltar imunizantes para D1 e D2. Até o momento, Itaboraí não teve interrupção no calendário e nem falta de imunizantes para D2”, afirmou o superintendente de Vigilância em Saúde, Renato Botticini.

Para garantir a imunização, é necessário que o morador itaboraiense apresente comprovante de residência, além do documento de identificação com foto e Cadastro de Pessoa Física (CPF) ou cartão do SUS.

O calendário fica assim:

Sexta-feira (09/07) — população geral a partir de 40 anos

Segunda-feira (12/07) — população geral a partir de 39 anos

Terça-feira (13/07) — população geral a partir de 38 anos

Quarta-feira (14/07) — população geral a partir de 37 anos

Quinta-feira (15/07) — população geral a partir de 37 anos

Sexta-feira (16/07) — população geral a partir de 36 anos

Segunda-feira (19/07) — população geral a partir de 36 anos

Terça-feira (20/07) — população geral a partir de 35 anos

Quarta-feira (21/07) — população geral a partir de 35 anos

Quinta-feira (22/07) — população geral a partir de 34 anos

Sexta-feira (23/07) — população geral a partir de 34 anos

Segunda-feira (26/07) — população geral a partir de 33 anos

Terça-feira (27/07) — população geral a partir de 33 anos

Quarta-feira (28/07) — população geral a partir de 32 anos

Quinta-feira (29/07) — população geral a partir de 32 anos

Sexta-feira (30/07) — população geral a partir de 31 anos

Os documentos necessários para vacinação são (original e cópia):

– Documento de identificação com foto;

– Cadastro de Pessoa Física (CPF) ou cartão do SUS;

— Comprovante de residência

Locais de vacinação

O município conta com 16 polos de vacinação. No Posto de Saúde Prefeito Milton Rodrigues da Rocha, no Centro, e na Policlínica de Especialidades Médicas Vereador José de Oliveira Filoco (PEMVJOF), em Manilha, o horário de vacinação é de 8h às 16h. Já nas demais 14 Unidades de Saúde da Família (USF), destinadas como polos, o atendimento à população é de 9h às 15h.

Gestantes, puérperas e lactantes podem tomar o imunizante na UBS Prefeito Milton Rodrigues da Rocha, no Centro ou na Policlínica da Manilha. Elas devem apresentar prescrição ou autorização médica.