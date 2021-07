Prefeitura realiza mais uma edição do "Domingo na Praça" - Foto: Divulgação

Publicado 12/07/2021 14:39

Itaboraí - Crianças e adolescentes tiveram mais uma edição do “Domingo na Praça” em Itaboraí. Desde às 9h tomaram conta das ruas do entorno da Praça Marechal Floriano Peixoto, no Centro, fechadas ao trânsito, e se divertiram nos muitos brinquedos montados. O evento seguiu as normas sanitárias para controle e combate a Covid-19, com distribuição de álcool em gel e máscaras de proteção facial, além de ser realizado em local aberto.



Acompanhadas dos pais, tios ou irmãos, todos se divertiram no toboágua, pula-pula, pista de skate street, quadra de futebol de salão, entre outras atividades. O projeto "Domingo na Praça", da Prefeitura de Itaboraí, voltou a fazer sucesso no seu quarto dia de exibição e a iniciativa tem como objetivo incentivar a prática de atividades físicas e integrar as famílias itaboraienses por meio de práticas de recreação e entretenimento.

Para o secretário municipal de Esporte e Lazer, Lenon Coutinho, é mais uma realização do governo para levar alegria e lazer para as crianças. "O Domingo na Praça foi aprovado pela população que comparece em massa e as crianças se divertem durante todo o domingo. Nossa intenção é reunir as famílias em um único lugar, onde elas possam trazer seus filhos para um dia de lazer com segurança e de forma gratuita", afirmou o secretário.

Para a dona de casa Adiléia dos Santos, 52 anos, moradora do Areal, a iniciativa é um excelente programa para quem tem poucos recursos. "Tenho três filhos, de 9, 7 e 4 anos, para viajar ou encontrar uma opção de lazer para os três sairia caro. Tendo essa oportunidade próximo de casa e ainda por cima de graça, é muito melhor. Estou gostando muito. O projeto é muito bom. Fiquei sabendo através do carro de som que passou na minha rua e decidi trazer meus filhos para aproveitar. Quero trazê-los mais vezes", acentuou enquanto vigiava as crianças.

O trânsito na região foi controlado por guardas municipais e fiscais da Secretaria Municipal de Transportes. As atividades são supervisionadas e acompanhadas por profissionais das Secretarias de Esporte e Lazer; Transportes; Segurança Pública; Turismo; Cultura e Saúde.