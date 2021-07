Chegou a vez de Sambaetiba receber o Mutirão de Serviços de Públicos - Foto: Divulgação

Publicado 12/07/2021 17:28

Itaboraí - Com a meta de ir em todos os distritos da cidade, a Prefeitura de Itaboraí levou, nesta segunda-feira (12/07), o programa Mutirão de Serviços Públicos até o bairro de Sambaetiba, zona rural do município. Através da Secretaria Municipal de Serviços Públicos (SEMSERP), estão sendo realizados serviços de patrolamento, manutenção de rede, troca de iluminação, manilhamento, roçado e capina, poda de árvores, varrição, desobstrução de bueiros e retirada de entulho.

A ação contou com sete caminhões caçamba, um veículo cegonha da Iluminação Pública, seis patrois, um caminhão vacol e cinco retroescavadeiras. Cerca de 200 homens da Prefeitura de Itaboraí iniciaram os trabalhos pela praça de Sambaetiba e seguiram pelas estradas Carlos Alberto Torres indo até o Alto Jacu.

“A região por ser mais afastada do centro ficou muito abandonada. Temos muito trabalho para fazer aqui. Muito mato alto e rua precisando passar máquina. Estamos aqui para fazer a diferença não só em Sambaetiba como também em Agro Brasil” declarou o prefeito de Itaboraí, Marcelo Delaroli.

As equipes da SEMSERP continuarão atuando no distrito ao longo da semana para realizar ações no rio Piábas, na estrada da serra do Barbosão e pelas ruas de Agro Brasil, bairro que faz limite com Cachoeiras de Macacu. Estiveram acompanhando também o Mutirão de Serviço o vice-prefeito, Lourival Casula, o secretário municipal de Serviços Públicos, Uilton Viana Filho; o secretário municipal de Obras, Alessandro Ferreira Rodrigues; o secretário municipal de Agricultura, Abílio Pereira; o assessor especial da Secretaria Municipal de Obras, Guilherme Delaroli; e o vereador Alexandre Coqueiro.

“Sambaetiba sempre foi muito esquecida pelos governos e , graças a Deus, agora está sendo diferente. Estou gostando de ver a manutenção da praça e das ruas. Era urgente a dragagem dos canais porque quando chove forte, eles transbordam”, disse César Carvalho, de 50 anos, morador de Sambaetiba.

Assinatura do convênio com a AgeRio

O prefeito Marcelo Delaroli aproveitou o intervalo dos trabalhos do mutirão em Sambaetiba para assinar um importante convênio com Agência de Fomento do Estado do Rio de Janeiro S.A (AgeRio). O ato é o primeiro passo para a implantação do programa de microcrédito na cidade. Com isso, os empreendedores e empresários de Itaboraí poderão ter acesso a linhas de créditos exclusivas e principais políticas públicas de estímulo à retomada da economia local pós-pandemia.