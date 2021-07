Produtores de Itaboraí recebem selo de Agricultura Familiar - Foto: Divulgação

Itaboraí - Certificação do Selo Nacional de Agricultura Familiar (Senaf) aumenta qualidade e a segurança alimentar dos produtos regionais de Itaboraí. Nesta quinta-feira (15/07), a Secretaria Municipal de Agricultura (SEMAGRI) promoveu a entrega dos primeiros selos para os produtores de agricultura familiar da cidade.

O evento que ocorreu no salão nobre da Prefeitura de Itaboraí contou com a presença do chefe de Serviço de Agricultura Familiar do Ministério da Agricultura, Deivison Barbosa, e de representantes da Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado do Rio de Janeiro (EMATER-Rio).



“O produtor quando recebe o selo passa a oferecer um produto diferenciado com qualidade. Nossos produtores agora estão à frente dos demais. A certificação abre as portas para a entrada da nossa produção para todo o comércio regional e o nacional. Vamos continuar trabalhando com os produtores para trazer cada vez mais benefícios e ações para movimentar o setor. E, assim, avançar cada vez mais”, afirmou o secretário municipal de Agricultura, Abílio Pereira.



O Senaf identifica a origem e fornece as características dos produtos da agricultura familiar, tendo por finalidade o fortalecimento das identidades social e produtiva dos vários segmentos da agricultura familiar perante os consumidores e o público em geral. Ele possibilita a rastreabilidade da origem dos produtos, cada produto tem sua própria numeração, o estado ao qual pertence e a data do ano de emissão do selo.



“O selo é o reconhecimento do trabalho do agricultor familiar. Ele cria uma identidade e o enquadramento na legislação de agricultura familiar. Mostra a organização e a segurança do produto. O Ministério da Agricultura oferece várias oportunidades exclusivas para o agricultor que tem o selo. Ele passa a poder se inscrever em políticas públicas que garantem a compra de produção por instituições federais, educacionais públicas entre outras”, ressaltou o representante do Ministério da Agricultura, Deivison Barbosa, para os produtores.



O agricultor interessado em solicitar a permissão de uso do selo pode contar com a ajuda da Secretaria Municipal de Agricultura. A pasta municipal conta com uma equipe preparada para realizar o auxílio necessário para o cadastro. A iniciativa está aberta para todos os produtores rurais do município. Basta ir na sede da secretaria que fica na Avenida 22 de Maio, 7557, em Venda das Pedras. O horário de funcionamento é de segunda a sexta-feira, de 8h às 17h.



“Essa certificação é um gás para gente que é produtor. É um reconhecimento do nosso trabalho e um incentivo para produzir mais e melhor. A Prefeitura de Itaboraí foi essencial para nos orientar, e ajudar a seguir todos os passos que a legislação exige para conseguirmos o selo. Tenho certeza que vamos continuar juntos para conseguir levar o produto de Itaboraí para todos os lugares”, disse a produtora de aipim e laranja da região de Pacheco, Jéssica Oliveira Ferreira.