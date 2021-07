Rua Clarinda Gonçalves na Rasa em Búzios recebe obras de pavimentação e drenagem - Prefeitura de Búzios

Publicado 30/07/2021 15:35

Búzios - O prefeito do município de Búzios na Região dos Lagos do Rio, Alexandre Martins, realizou nesta semana uma visita de inspeção às obras de pavimentação e drenagem da Rua Clarinda Gonçalves, localizada no bairro Rasa.

O gestor buziano caminhou junto ao vice-prefeito Miguel Pereira, para verificar o andamento das intervenções na via.

Uma caixa de passagem está sendo instalada junto à tubulação para facilitar o escoamento da água e evitar poças de lama no local.

“Estamos conseguindo revitalizar diversos bairros e levar o asfalto às ruas que não recebiam a atenção do Executivo há um tempo. Esse é um grande avanço para os moradores. Fico feliz demais em poder contribuir com essas melhorias”, ressaltou Alexandre.