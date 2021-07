Construção irregular em Búzios é embargada após denúncia na Ouvidoria do gabinete - Prefeitura de Búzios

Publicado 30/07/2021 15:34

Búzios - O serviço de Ouvidoria do Gabinete da Prefeitura do município de Búzios na Região dos Lagos do Rio de Janeiro recebeu uma denúncia sobre a construção de uma residência com três andares no bairro Arpoador.

Segundo a Prefeitura, a construção está irregular e com base na Lei Orgânica Municipal de Búzios, Art 303 – § 4º- que versa sobre a proibição de construção de imóvel com mais de dois (2) pavimentos em toda extensão do Município. Imediatamente a Coordenadora da Ouvidoria do Gabinete, Aimeé Barbosa, entrou em contato com a Secretaria do Ambiente, Pesca e Urbanismo para averiguar a denúncia e uma equipe foi enviada ao local constatando a veracidade da denúncia.

