Prefeito interino, Hingo Hammes, acompanhou o início dos trabalhos no Alto da SerraDivulgação/Ascom

Publicado 28/07/2021 14:59

Petrópolis - Chegou a vez do Meio da Serra ser beneficiado com o mutirão de serviços do programa Acelera Petrópolis. Capina, roçada, extensão de rede de energia e tapa buracos estão inseridos em um pacote de ações para garantir melhorias para a comunidade. Na Horta, a novidade será a construção de fossas sépticas, aguardadas por mais de 30 anos pelos moradores.

O prefeito interino Hingo Hammes acompanhou, na manhã desta terça-feira (27), o início dos trabalhos na região e destacou a importância das ações para melhoria na qualidade de vida das famílias que residem na região.

“Estamos falando, principalmente, de saneamento básico. Com as fossas sépticas estaremos garantindo que o esgoto produzido deixe de ser despejado na natureza, contribuindo para a preservação do meio ambiente”, destacou Hammes.

A Secretaria de Meio Ambiente iniciou o cadastramento das famílias na última segunda-feira e 16 imóveis já estão inscritos: “Antes, o esgoto era jogado em uma cachoeira, contaminando a água. Com as fossas sépticas isso não vai mais acontecer. Estaremos protegendo a saúde das pessoas e dos nossos recursos naturais”, explicou Edmardo Campbel.

O morador Fernando Inácio de Souza, de 45 anos, lembra que antes o descarte era feito a céu aberto.: “Estávamos há mais de 30 anos pedindo essas fossas ou alguma outro mecanismo que garantisse o nosso saneamento básico. Ver esse projeto saindo do papel é uma grande vitória”.

A chegada do Acelera Petrópolis foi comemorada pelos moradores do Meio da Serra. A líder comunitária Dani Souza disse que a presença do poder público significa um grande avanço: “Antes, só éramos lembrados em período eleitoral ou, para merecer os olhos dos governantes, tínhamos que fechar a estrada e nos manifestarmos pedindo atenção”.

Na localidade conhecida como Jaqueira está sendo providenciada a extensão da rede elétrica com a substituição de um poste e construção de um espaço de convivência. O parquinho também será revitalizado. Vendedores ambulantes das comunidades de toda a Serra Velha também serão orientados a buscar a regularização. No Açude, haverá ainda a conclusão de pavimentação.

Além dos serviços de capina e roçada, as comunidades vão receber pintura de postes e revitalização da sinalização viária. Além da Serra Velha da Estrela, simultaneamente, as ações do mutirão de serviços vão acontecer no Alto da Serra e comunidades adjacentes, como Vila Felipe, Sargento Boening, Oficina, entre outras.

Desde o lançamento do programa, em 8 de junho, as equipes do mutirão de serviços já passaram pelo Independência, São Sebastião, Siméria, Quitandinha, Taquara, Bairro Mauá, Cremerie, Dr. Thouzet, Quitandinha, Valparaíso, Carangola, Retiro, Roseiral e Jardim Salvador.

No período, as comunidades beneficiadas nesta edição do Acelera Petrópolis estarão recebendo a visita do ônibus lilás, do Centro de Referência em Atendimento à Mulher (CRAM) e o CRAS Itinerante. Serviços, como a atualização do Cad-Único para manutenção ou obtenção das tarifas sociais de água e energia elétrica, por exemplo, poderão ser realizadas.