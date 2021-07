Secretarias de Defesa Civil e Ações Voluntárias e Assistência Social atuam para ampliar os pontos de alojamentos em Petrópolis - Reprodução

Secretarias de Defesa Civil e Ações Voluntárias e Assistência Social atuam para ampliar os pontos de alojamentos em PetrópolisReprodução

Publicado 28/07/2021 10:22

Petrópolis - Com a previsão de passagem de frente fria na Região Sudeste do Brasil nesta semana, entre os dias 28 e 30, a Prefeitura Municipal de Petrópolis mobiliza órgãos públicos para intensificar ainda mais as ações para acolhimento de pessoas em situação de rua.

As secretarias de Defesa Civil e Ações Voluntárias e Assistência Social atuam para ampliar os pontos de alojamentos na cidade com a instalação de abrigos para o pernoite temporário em Itaipava. Há, ainda uma campanha para arrecadação de agasalhos e cobertores para este público e também para animais, esta última em conjunto com a Coordenadoria de Bem-Estar Animal. Quem puder também pode ajudar doando casinhas e camas para cães e gatos.

Os pontos de recolhimento das doações estão instalados nas sedes da Defesa Civil, na rua Buarque de Macedo, 128; da Cobea, na Avenida Koeler, 260; quartel do Corpo de Bombeiros da Barão, na Avenida Rio Branco, 1957, Retiro; e no destacamento de Itaipava, na Estrada União e Indústria, 9998.

Os interessados em doar cobertores, agasalhos e itens para os animais podem se dirigir aos locais no horário comercial. As secretarias de Segurança, Serviços e Ordem Pública (SSOP), de Obras e Comdep também atuam no apoio às ações.

No último domingo, a Defesa Civil emitiu alerta sobre a passagem da frente fria que afetará a cidade a partir desta quarta-feira (28), com a previsão de chuva de intensidade fraca a moderada, mas com rajada de vento forte, o que chama a atenção para possíveis destelhamento de edificações e queda de árvores. A incursão da massa de ar frio provocará ainda declínio na temperatura, que será acentuado na quinta (29) e sexta-feira (30). A máxima prevista é de 12°C e mínima de 4°C nas madrugadas e manhãs dos mesmos dias.

“Estamos atuando de forma preventiva para o melhor atendimento às pessoas de maior vulnerabilidade nesses dias em que teremos queda de temperatura acentuada. Quem estiver em situação de rua terá o acolhimento e não ficará exposto ao frio. Estamos com as equipes preparadas para o atendimento durante à noite, quando o frio se intensifica e ainda, orientar essa população com o suporte que for necessário pela rede de acolhimento do município”, pontuou o prefeito interino, Hingo Hammes.

A ampliação do suporte às pessoas em situação de rua, que aceitarem o acolhimento, que pode se estender até o próximo sábado (31), será garantida pela Secretaria de Defesa Civil e Ações Voluntárias com a instalação de três barracas, com capacidade para oferecer 18 dormitórios seguros e aquecidos.

Toda a estrutura, que segue o protocolo de segurança para a prevenção da COVID-19, receberá os suprimentos e contará com a equipe da Secretaria de Assistência Social. Além do ponto de emergência, montado especialmente para esta semana, o município mantém, de fora permanente, o Núcleo de Integração Social (NIS), além da Unidade de Atendimento Temporário (UnAT). Durante o dia, a população recebe todo o suporte necessário por meio do serviço do Centro Pop.

“Ter o reforço destas estruturas temporárias em Itaipava vai facilitar e agilizar o atendimento nos distritos. Esta união mostra que o olhar humano do governo para a população em situação de rua”, lembrou a secretária de Assistência Social, Rosane Borsato.

“Estas estruturas vão garantir o abrigo aquecido para essa população tão vulnerável e que estará ainda mais exposta nesses dias de frio intenso. Nossa equipe vai estar nas ruas orientando o deslocamento das pessoas em situação de rua para os abrigos. Alertamos ainda para a campanha de doação de agasalhos e cobertores que neste período faz muita diferença para as pessoas de maior necessidade”, destaca o secretário da Defesa Civil, o tenente-coronel, Gil Kempers.

Da mesma forma, foi pensado o atendimento para os animais de rua da cidade. Os cobertores e estruturas que possam servir de proteção para os animais serão distribuídos, pela equipe da Cobea, em pontos na cidade para o uso dos animais.

“Tudo o que for recebido será utilizado em ações da coordenadoria e protetores pela cidade. Temos muitos animais que também precisam de ajuda, especialmente nestes dias mais frios”, finalizou João Valois, coordenador de Bem-Estar Animal.