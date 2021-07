Lista com nomes foi publicada no Diário Oficial do município do dia 26 de julho - Reprodução

Publicado 27/07/2021 17:32

Petrópolis - A Secretaria de Administração está iniciando o chamamento de um novo grupo de professores aprovados no Processo Seletivo da Educação em substituição aos candidatos considerados desistentes e eliminados.

A lista com os nomes foi publicada no Diário Oficial do dia 26 de julho, disponível no site da prefeitura , assim como as orientações sobre procedimentos que deverão ser adotados para que os mesmos declarem interesse na vaga.

Estão sendo chamados 69 professores, nas seguintes áreas: Educação Básica – Anos Iniciais; Ciências; Educação Física; Educação Infantil; Educação Artística; Geografia; História; Inglês; Língua Portuguesa e Matemática.

“Importante que os professores acompanhem as atualizações no Diário Oficial do município e fiquem atentos aos prazos e orientações da Secretaria de Administração. Um grupo de professores já escolheu vagas e passarão por formação realizada pela Secretaria de Educação para conhecerem o funcionamento da rede municipal de Educação”, explicou o prefeito interino, Hingo Hammes.