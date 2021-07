Temperatura deve cais nos próximos dias em Petrópolis, devido à chegada de uma frente fria - Reprodução

Temperatura deve cais nos próximos dias em Petrópolis, devido à chegada de uma frente friaReprodução

Publicado 25/07/2021 20:05

Petrópolis - A Secretaria de Defesas Civil e Ações Voluntárias de Petrópolis alerta para a passagem de uma frente fria na Região Sudeste do Brasil, que modificará as condições de tempo no município a partir de quarta-feira (28). Neste dia está previsto a ocorrência de chuva com intensidade fraca a moderada com rajadas de vento forte, que poderão provocar o destelhamento de edificações e queda de árvores.

O órgão alerta ainda que com a frente fria, a incursão de uma massa de ar frio provocará o declínio das temperaturas já na quarta-feira, sendo acentuado na quinta-feira (29), com máxima prevista de 12°C, e mínima de 4°C na madrugada/manhã do mesmo dia, persistindo nos próximos dias com temperaturas baixas na cidade de Petrópolis.

Publicidade

"Solicitamos à população que fiquem atentas às atualizações emitidas pelas Defesa Civil, assim como os boletins meteorológicos emitidos diariamente contendo a previsão do tempo para o município, e qualquer emergência ligue 199", diz comunicado da Defesa Civil.

O secretário de Defesa Civil e Ações Voluntárias, o tenente-coronel Gil Kempers, destaca que a equipe está em alerta para possíveis ocorrências: "Estamos de prontidão e a população deve estar atenta para a identificação de qualquer anormalidade. Em situações de emergência o número 199 deve ser acionado".