Ações do Procon já resultaram na interdição de bombas de 2 postos de combustíveis, após constatação da venda de gasolina com teor de etanol acima do permitido - Divulgação/Ascom

Ações do Procon já resultaram na interdição de bombas de 2 postos de combustíveis, após constatação da venda de gasolina com teor de etanol acima do permitidoDivulgação/Ascom

Publicado 24/07/2021 11:18 | Atualizado 24/07/2021 11:19

Petrópolis - Dando continuidade à ação de fiscalização em postos de gasolina, o Procon Petrópolis realizou na última quinta-feira (22) a operação na rua Washington Luis. Não foram constatadas irregularidades nos dois postos verificados na via próximo ao Centro Histórico. A ação faz parte de uma operação do órgão de defesa do consumidor que começou neste mês, que visa fiscalizar possíveis infrações cometidas pelos estabelecimentos.

Nos postos, a equipe de fiscalização realizou a testagem dos combustíveis. Além disso, a força-tarefa ainda observou que a documentação dos estabelecimentos estava em dia, assim como as notas fiscais da compra de gasolina e derivados.

Publicidade

Neste mês, as ações do Procon já resultaram na interdição de bombas de dois postos de combustíveis, após constatação da venda de gasolina comum com teor de etanol acima do permitido pela lei.

"Estamos ampliando a fiscalização nos postos de combustíveis. Hoje visitamos mais dois estabelecimentos e verificamos a pureza dos derivados servidos ao consumidor. Além disso, verificamos outros fatores como preço visível dos demais produtos, livro de reclamações e existência de banheiros em condição de funcionamento. Essas operações serão semanais e pretendemos alcançar todos os estabelecimentos do município e distritos, retornando periodicamente”, disse o coordenador do Procon Petrópolis, Jorge Badia.