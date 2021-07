Agentes combatem foco de incêndio florestal na Posse - Reprodução

Agentes combatem foco de incêndio florestal na PosseReprodução

Publicado 23/07/2021 13:30

Petrópolis - Na última quinta-feira (22) homens do 15° Corpo de Bombeiros, com o apoio da equipe da Secretaria de Defesa Civil e Ações Voluntárias, atuaram no controle do fogo em vegetação, que atingiu região no distrito da Posse.

A ocorrência foi identificada na Estrada Silveira da Mota, na altura do km 2,5. O incêndio foi controlado na quinta-feira, à noite, sem o registro de vítimas.