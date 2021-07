Hoje foi o dia "D" da operação chamada Fumaça Zero promovida pelo Inea - Divulgação/Ascom

Publicado 22/07/2021 21:35 | Atualizado 22/07/2021 21:37

Petrópolis - Nesta quinta-feira (22), o Instituto Estadual do Ambiente (Inea) deflagrou na Região Serrana a Operação Fumaça Zero. Em Petrópolis, a ação de conscientização contou com o apoio da prefeitura, através da Guarda Civil e da Defesa Civil. Moradores foram notificados sobre os riscos das queimadas, para limpeza de terrenos e lixo, bem como sobre o fato de que soltar balões é crime. Neste momento de estiagem, quando essas práticas se tornam mais comuns, o objetivo é reduzir em 30% (na comparação com 2020) os focos de incêndio. Iniciada em maio, hoje foi o dia “D” da operação.

“Essa é uma importante integração de forças entre o Estado e o município, nesse trabalho de mostrar para a população o papel de todos nós no combate às queimadas. Os incêndios florestais trazem prejuízos, não só para nossas matas e nossa fauna, mas também para a própria população, com a poluição do ar e os riscos à vida das pessoas”, destacou o prefeito interino, Hingo Hammes.

Em Petrópolis, o alvo principal da força tarefa foi o bairro de Secretário, distrito de Pedro do Rio. “O levantamento feito pelo Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), referente aos últimos dez anos, aponta que 52% dos focos de incêndio de Petrópolis aconteceram nesta região de Secretário (Pedro do Rio)”, ressaltou o chefe de unidade do Inea, Eduardo Pinheiro Antunes.

Desde o início da manhã, os agentes percorram a estrada da Cachoeirinha e as demais vias vicinais da região, indo de casa em casa, orientando e notificando os moradores. Entre as pessoas abordadas pelos agentes públicos estava o técnico em jardinagem Orlando dos Santos Silva, que entende a importância do trabalho de prevenção. “É muito importante essa conscientização para evitar as queimadas. Todos os anos, a gente vê esse grande número de queimadas e os helicópteros do Corpo de Bombeiros se esforçando muito para apagar. Se a gente evitar que aconteça é muito melhor”, destacou.

Além do bairro Secretário, no distrito de Pedro do Rio, a força tarefa percorreu ainda a Estrada Philuvio Cerqueira Rodrigues (Br-495), que liga a cidade à Teresópolis. A operação vem combatendo incêndios e realizando ações de conscientização com moradores e trabalhadores de locais que precisam lidar com as queimadas ano a ano. A união das esferas pública e privada aumenta a abrangência da operação, que acontece em 13 municípios da Região Serrana do Estado do Rio de Janeiro.

“A gente já observa na região o aumento desse tipo de ocorrência, como consequência da estiagem. Especialmente a partir do segundo distrito (Cascatinha), o risco de incêndio em vegetação atingiu o nível máximo. Tivemos, por exemplo, no início da semana, um incêndio no Morro do Xingú, na Posse, que chegou próximo às residências. E a causa desses incêndios é, quase sempre, a ação humana. Seja na limpeza de terrenos com queimadas ou ainda no crime que é soltar balões, como está previsto na lei nº 9.605/98. O dia “D” da Operação Fumaça Zero é uma ação importante, porque mobiliza a população neste alerta”, ressaltou o secretário de Defesa Civil e Ações Voluntárias de Petrópolis, Gil Kempers, que lembra ainda que no último fim de semana a Defesa Civil deu início à ronda preventiva, que auxilia o Corpo de Bombeiros na identificação de focos de incêndio. “A população também pode colaborar através do telefone 199”.