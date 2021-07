Secretaria de Saúde do Estado faz entrega de mais uma remessa de vacinas contra a COVID-19 - Reprodução

Publicado 22/07/2021 14:44

Petrópolis - A Secretaria de Estado de Saúde (SES) realiza a entrega de 3.822 imunizantes da Pfizer, CoronaVac e AstraZeneca para Petrópolis nesta quinta-feira (22), destinadas a aplicação de primeira dose contra a COVID-19.

Na sexta-feira (23), está prevista a chegada de uma nova remessa destinada a aplicação de segunda dose. No último fim de semana, as 5 mil vagas abertas foram esgotadas rapidamente. Atualmente, estão vacinadas na cidade as pessoas a partir de 40 anos e de grupos de risco.

A SES realiza a entrega de 484.750 doses de vacinas para os 92 municípios do estado. Desse total, 242.420 são do imunizante Oxford/Astrazeneca, 138.200 de CoronaVac e 104.130 da Pfizer. Todas os lotes das vacinas têm quantidades destinadas para aplicações da primeira e da segunda doses, disponibilizadas para ampliação da cobertura vacinal da população fluminense.