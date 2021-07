Encontro faz parte da programação da 17ª Campanha Anual de Promoção do Produto Orgânico - Reprodução

Publicado 22/07/2021 09:54

Petrópolis - Na próxima quinta-feira (22), das 10h às 11h30, “Um Dedo de Prosa com as Plantas Medicinais - Vivências em Petrópolis/RJ” será o tema do encontro que faz parte da programação da 17ª. Campanha Anual de Promoção do Produto Orgânico, promovida pelo Ministério da Agricultura, em todo país.

A roda de conversa online será transmitida ao vivo pelo canal da CPOrg-RJ (https://youtu.be/Lw_vzjZCMZY), com a participação de Sergio Monteiro, do Fórum Itaboraí/Fiocruz- Petrópolis, Maria Behrens, da Farmanguinhos/Fiocruz-RJ, Pedro Cattete, do Ministérios da Agricultura/MAPA –RJ, sob a moderação de Valber Frutuoso, da Presidência da Fiocruz.



O produto orgânico e o setor no país

“Alimento Orgânico: Sabor e Saúde em sua Vida” é o tema deste ano da campanha nacional, cujo objetivo é levar informações à população sobre os produtos orgânicos e seus benefícios. Seja in natura ou processado, o produto orgânico é aquele obtido sem o uso de defensivos de origem química e de forma não prejudicial ao ecossistema local.

Atualmente, cerca de 25 mil produtores estão cadastrados ministério como orgânicos. A produção de alimentos orgânicos cresceu 30% em 2020, segundo dados da Associação de Promoção dos Orgânicos (Organis). Esse aumento de produção, consumo e procura por alimentos cultivados e processados de forma mais sustentável movimentou cerca de R$ 5,8 bilhões no mercado nacional.

O sistema orgânico de produção tem entre as finalidades a oferta de produtos saudáveis sem contaminantes. Outra finalidade é a preservação da diversidade biológica dos ecossistemas onde estejam inseridos os sistemas de produção.