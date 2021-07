Caso de agressão contra as 2 mulheres foi registrado na 105ª DP - Reprodução

Publicado 21/07/2021 18:48

Petrópolis - Policiais Militares prenderam na manhã desta quarta-feira (21) um homem de 39 anos acusado de agredir a mulher e uma amiga, na casa onde moram, no bairro Sargento Boening. As vítimas, de 35 e 32 anos, foram submetidas a exame de corpo delito no Instituto Médico Legal, cujo laudo preliminar confirmou as agressões.

O homem, segundo a polícia, foi autuado em flagrante pelo crime de lesão corporal, de acordo com o previsto na Lei Maria da Penha, de Violência Doméstica e Familiar. Ao registrarem a ocorrência, policiais relataram que ao chegarem ao local, a mulher de 35 anos disse que teve um desentendimento com o homem.

Alterado, o suspeito teria passado a agredir a vítima e a amiga, que havia tentado impedir a confusão. Na briga, inclusive, ele teria tomado o telefone celular da mulher, encontrado com o acusado durante a revista pessoal realizada pelos PMs.