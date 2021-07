Homem é preso enquanto instalava barricada em rua de São Gonçalo - Divulgação

Publicado 19/07/2021 08:09 | Atualizado 19/07/2021 10:49

Rio - A Polícia Militar prendeu um homem, neste domingo, na Rua Eneida de Freitas Medeiro, no bairro do Jóquei, em São Gonçalo, enquanto tentava instalar barricadas no local. Na ação, foram apreendidos 90 pinos de cocaína, munições e uma espingarda.

Segundo a PM, os agentes do 7ºBPM (São Gonçalo) foram recebidos a tiros pelos criminosos. Após cerco tático, foram encontrados dois suspeitos, estando um deles com uma sacola com drogas e o outro com uma espingarda calibre 12. Ao notarem a aproximação da polícia, um dos suspeitos conseguiu fugir. O outro foi preso e revelou onde o comparsa escondia a arma, que foi apreendida na sequência.



O caso foi registrado na 73ª DP (Neves).