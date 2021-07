Inovador e seguro, Cartão Digital passa a ser 1º do país com caráter multimodal - Divulgação

Publicado 20/07/2021 18:13

Petrópolis - Utilizar o celular como forma de pagamento no transporte público é a nova realidade para os passageiros do transporte público, em Petrópolis. A partir de agora, os ônibus das empresas Petro Ita e Cascatinha, que possuem o selo rosa “Aceita Cartão Digital” no para-brisa dos coletivos, passam a contar com a transação por aproximação.

Para utilizar o recurso, basta o cliente baixar o App “Cartão Digital + Valida Mais”, em um aparelho celular com sistema operacional Android, que tenha a tecnologia NFC instalada, para que seja possível a comunicação entre o equipamento e o validador do ônibus.



Inovador e seguro, o Cartão Digital passa a ser o primeiro do país com caráter multimodal. Com ele, é possível comprar e validar créditos de passagem no próprio aparelho, tornando mais ágil e fácil o acesso ao transporte público. O aplicativo “Cartão Digital – Valida Mais” está disponível gratuitamente na loja Google Play.



“Agora, os passageiros da Petro Ita e Cascatinha contam com mais uma alternativa para o pagamento da tarifa, facilitando ainda mais os serviços oferecidos. O pagamento por aproximação com a tecnologia NFC é uma tendência mundial e uma novidade no transporte público em Petrópolis”, disse Isidro Rocha, diretor das operadoras.



O uso do Cartão Digital é simples e fácil. Com o aplicativo já instalado no celular, o cliente dá os primeiros passos com a ajuda do Tomais, o assistente virtual da Riocard Mais. Por lá, o usuário recebe informações sobre os serviços disponíveis, é orientado a preencher um cadastro com dados básicos e alertado para a criação de uma senha segura para acessar e usar o aplicativo. Após passar pelas etapas de validação, já é possível solicitar a criação do Cartão Digital, estabelecendo um PIN que será utilizado para autenticar cada compra de crédito de passagem. Antes de usar o App, é importante verificar se a função NFC está ativada no celular.



É importante lembrar que não é preciso estar conectado à internet ao usar o Cartão Digital: basta aproximar a tela do celular no validador com NFC, uma vez que as informações relativas aos créditos de transporte adquiridos já estão previamente gravadas no aparelho. Outra facilidade é a possibilidade de carregar o Cartão Digital com cartões de débito e crédito ou via Pix. Com o uso do celular, a experiência no transporte público também se torna mais segura, reduzindo o contato com dinheiro em espécie, seguindo as recomendações sanitárias atuais.



“O Cartão Digital é um novo produto que vai evoluir à medida que clientes e operadores de transporte aderirem à nova tecnologia NFC. Com a substituição gradativa dos validadores, o novo cartão vai ter o seu alcance ampliado, facilitando ainda mais a experiência do cliente. Mas como é uma novidade, não tem ainda todas as aplicações já disponíveis em outros dispositivos de pagamento. Por enquanto, funciona apenas como cartão Expresso e ainda não é capaz de fazer integrações no município”, esclarece Melissa Sartori, gerente de Marketing da Riocard Mais.



Passo a passo para o uso do Cartão Digital:



– É preciso ter um celular com sistema operacional Android e ter instalada a tecnologia NFC;

– Baixe gratuitamente o aplicativo Cartão Digital + Valida Mais na Google Play;

– Com a ajuda do assistente virtual Tomais, preencha o cadastro solicitado e crie uma senha segura. O cliente que já possui cadastro no aplicativo Riocard Mais pode usar o mesmo CPF e a mesma senha;

– Cumpra as etapas de validação exigidas;

– Na sequência, por medida de segurança, será preciso definir um PIN, uma senha de quatro números que será utilizada para autenticar cada pagamento de passagem;

– Em seguida, solicite a criação do Cartão Digital. Um e-mail será enviado com as informações do novo cartão virtual;

– Recarregue o Cartão Digital e o utilize nos ônibus da Petro Ita e Cascatinha. Atenção: certifique-se que a função NFC está ativada no seu celular.