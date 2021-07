Vereador Yuri Moura, autor do projeto de lei - Divulgação/Ascom CMP

Publicado 19/07/2021 17:11

Petrópolis - Preocupado com a articulação de medidas preventivas e de controle da disseminação do coronavírus dentro e fora das escolas, o vereador Yuri Moura, presidente da Comissão de Educação da Câmara Municipal de Petrópolis (CMP), criou um projeto de lei, aprovado na semana passada, que obriga as instituições de ensino da cidade, privadas e públicas, a notificarem à prefeitura casos suspeitos de COVID-19 dentre alunos e profissionais.

O projeto estipula a obrigatoriedade de notificação em caso de afastamento de funcionário, docente, aluno e prestador de serviço determinado após constatação de sintomas relacionados à COVID-19, independente do local ou situação suspeita à contaminação que possa ser relatado. O objetivo é dar celeridade nas ações que visam proteger as pessoas da rápida circulação do vírus.

“Fiscalizamos escolas, recebemos denúncias, monitoramos e publicizamos relatórios da Comissão de Educação com casos e suspeitas. Ficamos em cima para o cumprimento dos protocolos e medidas sanitárias, ainda assim, algumas instituições de ensino insistiram em burlar as regras e não cumpriram o que o Plano de Retorno, elaborado pelo COMED. Por isso a importância deste projeto. A comunicação rápida é fundamental para que se articule medidas que diminuam as transmissões”, disse Yuri.

A notificação prevista na lei deverá ser encaminhada às secretarias municipais de Saúde e de Educação, em até 24 horas após a confirmação da doença ou afastamento de pessoa sintomática.

O descumprimento da obrigatoriedade, poderá acarretar na suspensão temporária ou cassação do alvará de licença de funcionamento da instituição, conforme critério do órgão municipal. O projeto aguarda sanção da Prefeitura.

“Petrópolis foi uma das últimas cidades de nossa região a ter o retorno do ensino presencial, teve muita luta do nosso Mandato Popular junto ao SEPE Petrópolis e ao SInpro contra um retorno precoce nos momentos de pico da pandemia e sem a vacinação. Porém, apesar de discordarmos da volta em maio, trabalhamos para dar mais segurança aos alunos, profissionais e famílias. Seguiremos assim”, concluiu Yuri.