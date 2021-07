Boa notícia para quem está procurando emprego em Petrópolis: empresas de ônibus estão com vagas abertas - Reprodução

Publicado 17/07/2021 11:55

Petrópolis - As empresas de ônibus que realizam o transporte urbano em Petrópolis estão recrutando profissionais para vagas de emprego. As oportunidades para os cargos de motorista e cobrador estão disponíveis nas operadoras Cidade Real, Petro Ita, Cidade das Hortênsias, Cascatinha e Turp Transporte. Os interessados devem enviar currículo.

Para quem deseja ingressar na Cidade Real, o currículo pode ser deixado na garagem da empresa, localizada na Estrada da Independência, 984 – Independência ou pessoalmente com os fiscais nos terminais, tanto do Centro, como também do Bingen. O candidato ainda pode encaminhar o currículo para o e-mail [email protected] , colocando o nome da vaga no campo destinado ao assunto.