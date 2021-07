Parque Natural Municipal de Petrópolis recebeu desde a reabertura mais de 2,6 mil pessoas - Divulgação/Ascom

Publicado 18/07/2021 13:22

Petrópolis - O Parque Natural Municipal de Petrópolis, na Avenida Ipiranga, está se consolidando como um dos principais pontos de visitação do município. Um levantamento realizado pela Secretaria de Meio Ambiente mostra que, desde a reabertura, na segunda quinzena de fevereiro, mais de 2,6 mil pessoas visitaram o espaço. As áreas de lazer do parque foram as mais procuradas.

“O Parque é um importante atrativo da cidade e, por isso, tivemos o cuidado de garantir que ele fosse realmente cuidado. Realizamos um diagnóstico das necessidades e providenciamos as melhorias necessárias”, disse o prefeito interino de Petrópolis, Hingo Hammes.

De acordo com o secretário de Meio Ambiente, Edmardo Campbell, a pesquisa mostrou que a praça dos Saguis é a área mais utilizada do parque e recebeu 47,2% dos visitantes. A trilha Rodolfo Born, com cerca de 500 metros de extensão, teve 35,2%, enquanto a trilha da Casa da Mata, com 1400 metros, registrou 17,5%.

Ao todo, até o dia 31 de junho, todo o parque recebeu 2.644 visitantes. Destes, 2.484 são do estado do Rio de Janeiro. “Percebemos que a maioria do público é petropolitano e isso nos deixou bastante animados. Temos uma área verde segura para caminhadas, exercícios ao ar livre, piqueniques”, destacou o secretário de Meio Ambiente, Edmardo Campbell.

O estudo mostrou ainda a idade dos freqüentadores. Cerca de 60% deles tem idade entre 30 e 55 anos, seguido por jovens de 18 a 28 anos, crianças e adolescentes de 5 a 14 anos e, por último, pessoas com a faixa etária entre 55 e 80 anos. “O maior público de qualquer unidade de conservação sempre foi o escolar, porém, com a suspensão das aulas, o número de visitantes dessa faixa etária diminuiu de forma considerável. Pela primeira vez esse público é menor do que o de adultos”, explicou Anderson Campos, assessor de direção do Parque Natural e coordenador de Educação Ambiental da Secretaria de Meio Ambiente.

Além de preservar toda a fauna e a flora, no local foi realizada a revitalização de toda a sinalização e recuperação da área de passagem das trilhas: “Foram quase 120 metros de passadiços revitalizados e mais de 20 placas, que estavam defasadas ou destruídas, substituídas. Fizemos a limpeza, instalamos sinalização e assim pudemos reabrir a Trilha da Mata. Ela é a mais alta do parque, porém, era pouco visitada, pois as pessoas tinham medo de se perder. Hoje podem fazer sem qualquer risco. Ver o parque reunindo famílias, casais e grupos de amigos, é muito gratificante”, completou Anderson Campos.