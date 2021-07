Pessoas a partir de 40 anos começam a ser vacinadas em Petrópolis - Divulgação/Ascom

Petrópolis - A Prefeitura de Petrópolis vai ampliar, neste domingo (18), a faixa etária da campanha de vacinação contra a COVID-19. O cadastro será liberado pela manhã para pessoas a partir dos 40 anos, que começam a ser vacinadas na segunda-feira (19).

A nova etapa foi definida após a chegada de uma nova remessa de vacinas. Neste momento serão liberadas 5 mil vagas, número que corresponde à quantidade de doses recebidas. Para agendar a vacina é preciso fazer previamente o cadastramento no site da Prefeitura O prefeito interino, Hingo Hammes, lembrou que a meta é chegar ao fim do mês com a vacinação de pessoas a partir dos 35 anos. "Estamos abrindo mais um ponto de vacinação no Bingen, no Esporte Clube Magnólia. Assim ampliamos nossa capacidade de atendimento", detalhou. É importante, no entanto, que todos lembrem que o número de vagas para a vacinação corresponde sempre ao número de doses recebidas. Isso garante que todos os que agendarem a vacinação encontrarão a sua dose no local escolhido.O secretário de Saúde, Aloisio Barbosa, frisou a importância de todos atenderem os chamados para a vacinação. "A vacina é o principal instrumento que temos para o controle da pandemia. Sua eficácia vem se comprovando com a redução sustentada que observamos há 45 dias nas demandas por atendimentos e internações de pacientes com COVID", frisou, acrescentando que este resultado não acaba com a necessidade de medidas de prevenção.“É importante que as pessoas continuem respeitando as medidas de prevenção. Mesmo quem tomou vacina não deve relaxar. Ainda é preciso usar a máscara, lavar bem as mãos - quando isso não for possível, usar o álcool em gel - e evitar as aglomerações. Precisamos que cada pessoa continue fazendo a sua parte para que possamos superar esta pandemia, porque ela ainda não acabou", destacou o secretário.A campanha de imunização contra a COVID-19 segue em pontos instalados nos cinco distritos. Em caso de dúvidas é possível utilizar o Whatsapp da Saúde - assistente virtual que fornece informações sobre a vacinação, locais de atendimento a pacientes com sintomas da doença e boletins. O atendimento está disponível pelo número (24) 99200-1428