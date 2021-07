Governo do Estado envia neste sábado mais um lote de vacinas contra a COVID-19 para os 92 municípios - Reprodução

Publicado 17/07/2021 12:05

Petrópolis - Mais um lote da vacina da AstraZeneca contra a COVID-19 chega neste sábado (17) a Petrópolis. A distribuição está sendo feita pelo governo do Estado, que informou que o vacina será disponibilizada para ampliação da cobertura vacinal.

Com a chegada de mais imunizantes, a previsão é que o cadastramento para a vacinação contra o novo coronavírus seja reaberto na cidade. O agendamento foi suspenso essa semana devido a falta de doses. No

momento a cidade está vacinando pessoas acima de 43 anos.

De acordo com o governo do Estado, 292 mil doses do imunizante Oxford/AstraZeneca serão entregues para todos os 92 municípios.