Em Petrópolis, 20 grávidas que receberam vacina da AstraZeneca deverão concluir o esquema de vacinação em agosto, recebendo a 2ª dose do laboratório Pfizer - Reprodução/Internet

Publicado 20/07/2021 18:03 | Atualizado 20/07/2021 18:15

Petrópolis - Mulheres vacinadas contra a COVID-19 com o imunizante da AstraZeneca que se tornaram gestantes após receberem a vacina, podem concluir o esquema de vacinação com o imunizante do laboratório Pfizer/Biontech.

No início deste mês a Secretaria de Estado de Saúde já havia recomendado que gestantes que receberam a vacina da AstraZeneca concluam o esquema de vacinação com as vacinas da Pfizer. Em Petrópolis, 20 grávidas que receberam a vacina da AstraZeneca deverão concluir o esquema de vacinação em agosto, recebendo a segunda dose do laboratório Pfizer.

“O estado já havia feito esta recomendação para as gestantes vacinadas com a AstraZeneca. Agora a medida está sendo ampliada para que possamos garantir que aquelas mulheres que entraram em gestação neste período de intervalo entre a primeira e a segunda dose, também possam concluir de forma segura o esquema de vacinação”, explica o secretário de Saúde Aloisio Barbosa da Silva Filho, frisando que é importante que aquelas mulheres que estão nos primeiros meses de gestação informem às profissionais de Saúde no ponto de vacinação sobre a gravidez.

No momento da vacinação é necessário que as gestantes assinem um termo esclarecendo que estão cientes sobre a conclusão do esquema vacinal com imunizantes de laboratórios diferentes. A vacinação de gestantes com a AstraZeneca foi suspensa em 11 de maio por orientação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA).

Em Petrópolis, a vacinação de gestantes vem sendo feita nos pontos de vacinação da UCP campus Benjamin Constant, no Centro, e do Parque Municipal, em Itaipava. A orientação do Ministério da Saúde é de que as grávidas sejam vacinadas somente os imunizantes CoronaVac/Butantan, ou Pfizer/Biontech. Já aquelas que receberam a primeira dose da AstraZeneca devem concluir o esquema de vacinação com a Pfizer.

Até segunda-feira (19), Petrópolis tinha de 135.701 pessoas que receberam a primeira dose, 46.722 que receberam a segunda dose e 6.726 que receberam a dose única do imunizante. O município iniciou na mesma segunda a vacinação de pessoas a partir de 40 anos.

“Todos os esforços vêm sendo feitos para que possamos ter toda a população apta a receber a vacina imunizada o quanto antes. A meta é, até o fim deste mês, começarmos a vacinar as pessoas com 35 anos e até o fim de agosto chegarmos ao público de 18 anos. O município tem toda a estrutura para isso. Dependemos apenas da entrega de lotes maiores de vacinas”, destaca o prefeito interino, Hingo Hammes.