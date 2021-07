Prefeito interino de Petrópolis, Hingo Hammes, em visita ao Quilombo da Tapera - Divulgação/Ascom

Prefeito interino de Petrópolis, Hingo Hammes, em visita ao Quilombo da TaperaDivulgação/Ascom

Publicado 19/07/2021 18:46

Petrópolis - Na manhã desta segunda-feira (19) o prefeito interino de Petrópolis, Hingo Hammes, visitou o Quilombo da Tapera, no Vale da Boa Esperança, em Itaipava, para ouvir os moradores e conhecer algumas atividades promovidas para a valorização cultural dos quilombolas e geração de renda em prol da comunidade.

Entre essas ações está a criação de uma cozinha comunitária e o cultivo de mudas e sementes orgânicas, sem misturas e com alto valor de mercado. Também existe um projeto para que a comunidade tenha um box no Hortomercado Municipal, em Itaipava, para comercializar a produção e divulgar a cultura quilombola. O governo municipal também já realizou melhorias na estrada de acesso a localidade e estuda ainda um projeto esportivo que atenda as crianças do quilombo.

Publicidade

“O trabalho que a comunidade realiza é muito interessante. Hoje pude ouvir as reivindicações dos moradores e vamos, dentro do que for possível ao poder público, atender aos pleitos. Vamos dar suporte ao programa de mudas e sementes e estar mais próximo dessa comunidade, com uma história rica e tão importante para a cidade”, destacou Hingo, que foi acompanhado pelo secretário de Desenvolvimento Econômico, Marcelo Soares; pela coordenadora especial de Articulação Institucional, Fernanda Ferreira; pelo diretor do Departamento de Agricultura da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, José Maurício Soares; além do engenheiro agrônomo da EMATER-RJ, Leonardo Faver.

A moradora Eva Lúcia Cassiano, elogiou a relação com a atual administração, que está mais próxima da comunidade. “É muito bom que a relação entre a nossa comunidade e a prefeitura esteja mais estreita. Temos sempre que encurtar essa distância, nós precisamos muito do auxílio do poder público”, afirmou.