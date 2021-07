Passageiros contam com viagens a partir das 4h20, saindo do Centro, e 5h saindo do Bingen - Divulgação

Publicado 23/07/2021 10:41

Petrópolis - A empresa Cidade Real ampliou a oferta de ônibus aos passageiros que utilizam a linha 100, que faz a ligação entre o Centro da cidade e a Rodoviária do Bingen. Os clientes já podem contar com partidas previstas a cada 12 minutos, saindo dos terminais. O aumento de ônibus e viagens na linha foi possível em razão de uma pequena elevação na demanda de passageiros na Rodoviária de Petrópolis, nas últimas semanas.

Desde então, os passageiros contam com viagens a partir das 4h20 da madrugada, saindo do Centro e 5h saindo do Bingen. No período da noite, além do horário das 22h30 saindo do Centro, os clientes ainda contam com o 22h55 saindo do Bingen e um horário extra em direção ao Centro da cidade às 00h10.

Os passageiros ainda podem utilizar a linha 010 – Rodoviária (Executivo), que tem o ponto final na Rua Marechal Deodoro da Fonseca, no Centro, e também serve como apoio e alternativa aos turistas que chegam pela rodoviária e desejam iniciar o passeio pela Rua Teresa. A linha opera com frequência a cada 30 minutos, com a primeira viagem saindo do Centro às 5h25 e última viagem saindo de ambos os terminais às 19h55.

Para saber todos os horários da Cidade Real, basta o passageiro acessar facebook.com/cidaderealtransportes ou então o site http://www.cidaderealtransportes.com.br/horarios.html.