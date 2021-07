Imagem da Marcha das Mulheres Negras Contra o Racismo, a Violência e pelo Bem Viver, realizada em Brasília ainda antes da pandemia de COVID-19 - Marcello Casal Jr/Agência Brasil

Imagem da Marcha das Mulheres Negras Contra o Racismo, a Violência e pelo Bem Viver, realizada em Brasília ainda antes da pandemia de COVID-19Marcello Casal Jr/Agência Brasil

Publicado 23/07/2021 09:28

Petrópolis - Petrópolis vai estar presente na Marcha Virtual das Mulheres Negras, marcada para o próximo domingo, quando é celebrado o Dia da Mulher Negra. O Conselho Municipal de Proteção a Igualdade Racial – Compir, vai representar o município no evento que será transmitido pelo Facebook, na página do Fórum Estadual de Mulheres Negras (@femnegras). Embora a data comemorativa seja em 25 de julho, a programação começa nesta sexta-feira (23), com uma ação do “ônibus lilás”, em Pedro do Rio.

“É uma data importante que tem que ser lembrada. A luta contra o preconceito, contra a violência de gênero e o racismo deve ser constante. Os dados mostram o quanto temos que evoluir neste sentido. As mulheres negras são maioria entre as vítimas de violência doméstica no país. Daí a importância do envolvimento do ônibus lilás na programação”, detacou o prefeito interino de Petrópolis, Hingo Hammes.

De acordo com a presidente do Compir, Lourdes Petronilho, a Marcha das Mulheres Negras acontece desde 2015, em Copacabana, porém, por conta da pandemia, desde o ano passado ela tem sido realizada de forma virtual. “Este ano, estaremos mais uma vez unidas reivindicando os nossos direitos”, disse.

Também foi do Compir, a ideia de levar o ônibus lilás a Pedro do Rio. A ação acontece em conjunto com o Centro de Referência em Atendimento à Mulher – CRAM e a Coordenadoria de Proteção a Igualdade Racial – Copir: “Trabalhos como esse ficavam concentrados em regiões mais próximas, porém, as agressões também acontecem nos distritos”, disse Lourdes.

Segundo a coordenadora do CRAM, Ana Luiza Franco, os estudos da instituição mostram que são as mulheres negras que mais sofrem violência doméstica e as que mais denunciam: “Também são as que mais sofrem violência obstétrica e representam mais de 60% dos feminicídios no Brasil”, destaca.

A visita do Compir e do Copir em Pedro do Rio acontece com o intuito das duas entidades em levar para o distrito, um núcleo de Promoção e Igualdade Racial na região. Estará sendo atendida uma demanda do Plano Municipal de Promoção de Políticas de Igualdade Racial – PMPIS.

No dia 25 de Julho é comemorado o Dia Internacional da Mulher Negra latino Americana e Caribenha. Na mesma data, instituído por meio da Lei nº 12.987, no Brasil é celebrado o Dia Nacional de Tereza de Benguela e da Mulher Negra, para homenagear uma das principais mulheres, símbolo de resistência e importante liderança na luta contra a escravização.