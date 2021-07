Vacinação que será realizada neste sábado (24) será feita de maneira excepcional, de forma a garantir a utilização imediata das doses recebidas nesta semana - Divulgação/Ascom

Publicado 23/07/2021 10:05

Petrópolis - Com a chegada de um novo lote de imunizantes contra COVID-19 - com cerca de 3,8 mil doses da vacina - nesta quinta-feira (22), a Prefeitura de Petrópolis ampliou a vacinação para as pessoas a partir de 39 anos.

Para dar celeridade à imunização, o cadastro foi aberto nesta sexta (23), com vagas disponibilizadas exclusivamente para o dia seguinte (sábado, 24)) em quatro diferentes pontos: o Centro de Saúde Professor Manoel José Ferreira, no Centro; a Faculdade Arthur Sá Earp (Fase), na Av. Barão do Rio Branco; e as UBSs Itamarati e Quitandinha, que também abrem as portas para a vacinação das 9h às 16. A vacinação dos demais públicos seguirá sendo realizada também nos demais pontos, nas outras datas, sempre mediante cadastramento prévio no site da prefeitura

“Todos os esforços estão sendo feitos para garantirmos a imunização dos petropolitanos o quanto antes. Assim que recebemos novas doses, imediatamente lançamos as novas vagas no cadastro. Com a abertura destes quatro pontos no sábado, será possível iniciarmos imediatamente a aplicação das vacinas que estamos recebendo, começando a imunizar pessoas de 39 anos”, explicou o prefeito interino, Hingo Hammes.

A Secretaria de Saúde lembra que a ação realizada no sábado será feita de maneira excepcional, de forma a garantir a utilização imediata das doses recebidas, atendendo pessoas a partir de 39 anos. Isso porque já havia pessoas das demais faixas etárias cadastradas para se vacinarem nos demais postos que também funcionarão neste sábado.

À medida em que novas vagas forem preenchidas, haverá também opção de agendamento da vacinação para a próxima semana, até o número total de doses recebidas. A partir daí, novas vagas serão disponibilizadas após o recebimento de novas remessas de imunizantes ou com o não comparecimento ou desistência de pessoas já cadastradas (as vagas dos dois últimos casos são novamente disponibilizadas no sistema diariamente).

O secretário de Saúde Aloisio Barbosa da Silva Filho lembra que as quatro unidades onde a ação acontece abrirão as portas somente neste sábado, mas adianta que a Secretaria já organiza para a próxima semana o aumento do número de pontos de vacinação.

“Petrópolis está pronta para ampliar a vacinação a medida que recebermos lotes maiores de vacinas. As equipes do setor de Imunização da Vigilância em Saúde, assim como o departamento de Planejamento e todos os demais setores da Secretaria de Saúde, envolvidos na vacinação estão trabalhando para que possamos ampliar os pontos de atendimento, de forma que a vacinação siga sendo realizada de forma ágil e organizada”, explicou Aloisio.