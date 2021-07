Prefeito interino de Petrópolis, Hingo Hammes, esteve no HMNSE nesta sexta-feira (23) - Divulgação/Ascom

Petrópolis - O prefeito interino de Petrópolis, Hingo Hammes, e o secretário de Saúde, Aloisio Barbosa da Silva Filho, inauguraram nesta sexta-feira (23) o novo aparelho de densitometria óssea do Centro Municipal de Ortopedia, que funciona no prédio anexo ao Hospital Municipal Nelson de Sá Earp.

O equipamento dará mais qualidade ao atendimento de pacientes com artrose e é importante também para o tratamento preventivo à osteoporose. Inicialmente, por conta dos protocolos sanitários, serão realizados 200 exames por mês, mas a expectativa é de aumentar o número de exames.



“Estamos aqui hoje no Centro Municipal de Ortopedia fazendo a entrega deste equipamento, que estava parado e que conseguimos colocar para funcionar. A partir de segunda-feira (26) já temos pacientes agendados para fazer exames aqui”, disse Hammes, lembrando a importância do diagnóstico para a prevenção da osteoporose: “Este equipamento é importante para se possa a fazer um trabalho de prevenção já tendo como base o diagnóstico apontado no exame”.



O equipamento é fruto de emenda parlamentar, foi entregue ao município em maio de 2019 e por entraves burocráticos nunca havia sido utilizado. A atual gestão conseguiu resolver os entraves burocráticos, entre os quais as licenças para operação do equipamento.



“Desde que assumimos a Secretaria, sempre tivemos como prioridade adotar todas as medidas para colocar para funcionar tudo que está parado. Colocamos para funcionar no mês passado o mamógrafo do Centro de Saúde, inauguramos aqui no Centro Municipal de Ortopedia o tratamento com ácido hialurônico (viscossuplementação), um tratamento inovado na rede pública e que já vem melhorando a qualidade de vida de pacientes com artrose e reduzindo os gastos do município com próteses e cirurgias. Hoje, temos mais uma conquista aqui, entregando este equipamento para exames de densitometria, que será importante sobre tudo para o tratamento de osteoporose”, destacou Aloisio.



“Este equipamento de densitometria é uma entrega maravilhosa para o Centro Municipal de Ortopedia, porque irá ajudar muito no tratamento das doenças relacionadas a perda óssea, osteoporose, osteopenia nas mulheres, e outra doenças. Com certeza colocar este equipamento para funcionar será muito importante para o sistema de Saúde de Petrópolis e para o Hospital Municipal Nelson de Sá Earp”, destacou o diretor médico do HMNSE, Marco Liserre, que estava ao lado do diretor administrativo Nilson Wayand.

“É uma conquista importante para o Centro Municipal de Ortopedia e para os usuários da nossa rede”, completou Wayand.



A inauguração foi acompanhada por integrantes do legislativo municipal e da Comissão de Saúde da Câmara.