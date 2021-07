Prefeito interino de Petrópolis, Hingo Hammes, inaugura obras da cozinha e refeitório do HMNSE - Divulgação/Ascom

Prefeito interino de Petrópolis, Hingo Hammes, inaugura obras da cozinha e refeitório do HMNSEDivulgação/Ascom

Publicado 25/07/2021 19:59

Petrópolis - O prefeito interino de Petrópolis, Hingo Hammes, e o secretário de Saúde, Aloisio Barbosa da Silva Filho, entregaram na manhã desta sexta-feira (23) as obras na cozinha e refeitório do Hospital Municipal Nelson de Sá Earp.

O espaço, onde por mês são preparas 8.400 refeições, não recebia melhorias significativas há mais de 10 anos. As obras tiveram início no dia 8 do mês passado. Em 45 dias de trabalho a cozinha e refeitório foram totalmente reformados. Os espaços receberam novo piso, paredes ganharam pintura nova, vidros e janelas foram trocados e receberam novas telas. Uma nova iluminação também foi instalada. A entrada do refeitório também ganhou uma rampa, para melhorar as condições de acessibilidade.



“São espaços onde são preparados os alimentos para pacientes e funcionários que conseguimos reformar e que estamos entregando hoje totalmente revitalizados. Desde o início da gestão temos trabalhado para melhorar a estrutura das unidades de saúde, pois entendemos que isso é fundamental para que funcionários tenham melhores condições de trabalho e por consequência as pessoas que buscam a rede pública tenham um atendimento com mais qualidade”, destaca Hammes.



“Uma alegria e um grande orgulho para mim entregar estas obras, de revitalização do refeitório e da cozinha do HMNS. Como servidor concursado, que sempre trabalhou aqui, entendo que estas melhorias ajudam a resgatar a dignidade dos profissionais que trabalham no hospital”, declarou Aloisio.



O diretor médico do Hospital Municipal Nelson de Sá Earp, Marco Liserre, destacou a importância das melhorias para pacientes internados e profissionais que atuam na unidade.



“Com a inauguração, feita hoje pelo prefeito Hingo Hammes e pelo secretário de Saúde, Aloisio Barbosa da Silva Filho, passamos a ter no HMNSE cozinha de boa qualidade. A obra permitiu que todo espeço fosse revitalizado, com todos os quesitos sanitários cumpridos, o que vai melhorar muito a qualidade da alimentação dos profissionais e dos pacientes”, destaca.



O diretor administrativo Nilson Wayand lembrou que a reforma atende a uma demanda antiga dos funcionários da unidade. De acordo com a direção do HMNSE, de segunda a sexta-feira, são preparadas por dia 250 refeições servidas no almoço e no 80 no jantar. Nos fins de semana são preparadas 150 almoços e 80 jantares por dia. As refeições são destinadas a funcionários e pacientes internados na unidade.



“É uma manhã de muita felicidade para os servidores do HMNSE. Vimos hoje a entrega da cozinha e do refeitório, uma reivindicação antiga, que hoje se tornou realidade. Essa entrega mostra a valorização aos funcionários pelo prefeito Hingo Hammes e pelo secretário de Saúde Aloisio Barbosa, que foi da minha equipe, e que conhece a realidade do hospital. Com as obras os profissionais do hospital passam a ter um espaço digno para fazer as suas refeições”, afirma Nilson Wayand.



A inauguração foi acompanhada representantes do Conselho Municipal de Saúde, por servidores, e pelos vereadores Júnior Paixão e Domingos Protetor.