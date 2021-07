Iniciativa tem como objetivo arrecadar fundos para as ações do Centro de Acolhimento da APPO - Divulgação

Publicado 26/07/2021 14:28

Petrópolis - Termina nesta sexta-feira (30) mais uma edição do Bazar Beneficente da Associação Petropolitana de Pacientes Oncológicos, a APPO. O evento está sendo realizado desde o início do inverno no dia 21 de junho e conta com peças que auxiliam a proteger do frio característico de Petrópolis neste período.

A iniciativa realizada sempre de acordo com as estações climáticas do ano, tem como objetivo arrecadar fundos para as ações do Centro de Acolhimento, que atende pessoas em tratamento de câncer em toda a região serrana.



Toda a estrutura que reúne roupas, calçados, itens para decoração, mobiliário e utensílios domésticos foi montada na sede da instituição, que oferece também opções para se esquentar do frio. São casacos, botas, calças de moletom, cachecóis, cobertores e meias, que podem ser adquiridos a preços populares.



As peças são doações e o lucro do bazar é usado nas despesas do local, que assiste moradores de outros municípios fluminenses, que fazem tratamento contra o câncer na cidade, além dos próprios moradores de Petrópolis. A instituição oferece alimentação, acompanhamento com equipe multidisciplinar e acolhimento para até 20 pessoas e seus acompanhantes, proporcionando um maior conforto durante o período de quimio e radioterapia.



O bazar acontece de segunda a sexta-feira, das 10h às 16h. A entrada será restrita a três pessoas por vez, respeitando o distanciamento social. A APPO também disponibiliza álcool em gel por todas as instalações da casa.



No bazar, são mais de cinco mil peças e todos os dias, novos itens são oferecidos. Quem quiser doar objetos e roupas, deve entrar em contato pelo telefone (24) 2242-0956 para agendar a entrega dos itens. A APPO fica na Rua Visconde da Penha, 72, Centro.