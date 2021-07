Segundo o treinador do canil da Guarda, Leandro Lopes, o animal mudou de comportamento, ao se aproximar do local - Divulgação/Ascom

Segundo o treinador do canil da Guarda, Leandro Lopes, o animal mudou de comportamento, ao se aproximar do localDivulgação/Ascom

Publicado 26/07/2021 21:38

Petrópolis - Na tarde desta segunda-feira (26), Chico, um Golden Retriever, de três anos, que pertence ao Grupamento de Operações com Cães, do canil Rufus Von Kru Gdorf, da Guarda Civil de Petrópolis, ajudou a localizar 21 cápsulas de cocaína, carga que estava escondida na rua do Encanto, no Centro. O material foi apreendido pela equipe de guardas e encaminhado para a 105ª Delegacia de Polícia, no bairro Retiro.

“A apreensão do material entorpecente foi resultado de um patrulhamento preventivo que estava sendo feito no local pela equipe K9 com a equipe que opera de forma fixa na Praça da Liberdade. A droga estava escondida em uma sacola, próximo à uma banca de jornal, e agora segue para a Polícia Civil, para que uma investigação ajude a identificar o responsável”, destacou o superintendente adjunto da Guarda Civil de Petrópolis, Edgar Theobald.

Publicidade

Segundo o treinador do canil da Guarda, Leandro Lopes, o animal mudou de comportamento, ao se aproximar do local. “Ele é um animal treinado para farejar material entorpecente e indicar a seus tutores, durante o trabalho de patrulhamento, que há esse tipo de material próximo. Ele percebeu ali o odor e farejou até localizar o material. Essa ação é resultado de um trabalho de continuidade, que envolve toda a equipe nesse estímulo ao animal, como se fosse uma brincadeira”, informou.

“É muito importante saber que nossa Guarda e nosso grupamento com cães participaram dessa ação, ajudando a localizar o material entorpecente. Neste ano tivemos também o retorno do trabalho de cinoterapia, do qual o Chico também faz parte com a Jujuba (uma cadela, também da raça Golden Retriever). Hoje, o canil da Guarda Civil de Petrópolis já é referência em todo o Estado”, destacou a secretária de Serviços, Segurança e Ordem Pública, Karina Bronzo.