Boletim de alerta da Defesa Civil de PetrópolisReprodução

Publicado 28/07/2021 10:41

Petrópolis - A Secretaria de Defesa Civil e Ações Voluntárias de Petrópolis alerta para a passagem de frente fria pela Região Sudeste que modificará o clima em Petrópolis, a partir desta quarta-feira (28). A previsão é que haja a ocorrência de rajadas de vento forte, a partir da madrugada, se estendendo durante a quinta-feira (29). Por conta dessas condições há a possibilidade de destelhamento de edificações e queda de árvores.

As equipes da Defesa Civil estão de prontidão para o atendimento de emergências, que podem ser notificadas pelo número 199. “É importante que a população esteja atenta e a qualquer sinal de risco acione a equipe que está preparada para dar todo o suporte necessário”, destacou o secretário da Defesa Civil, o tenente-coronel Gil Kempers.

Já a partir desta quarta (28), há a previsão de chuva fraca a moderada de forma isolada com nevoeiros no município. O departamento de meteorologia da Defesa Civil alerta para o declínio acentuado da temperatura na quinta-feira (29), com máxima prevista de 12°C e mínima de 4°C na madrugada de sexta-feira (30), com condições favoráveis à ocorrência de geadas.

Tendo em vista a modificação acentuada nas condições climáticas, a Defesa Civil emitirá atualização periódica de alertas para a população.