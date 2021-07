Incêndio de grande proporção no Aretê em Búzios dura 1 dia e mobiliza agentes dos bombeiros - O Dia

Publicado 27/07/2021 14:01 | Atualizado 27/07/2021 14:13

Búzios - Um incêndio de grande proporção na área do Aretê no município de Armação dos Búzios mobilizou uma equipe, envolvendo os bombeiros de Búzios, na Região dos Lagos do Rio e de Cabo Frio, cidade vizinha, com uso de helicóptero e ainda a participação de agentes da Defesa Civil.

O incêndio, que ocorreu no Aretê em Búzios, começou na sexta-feira (23) por volta das 22h e durou até as 18h do sábado (24), quando com muito trabalho foi devidamente controlado.

Segundo informações, uma grande equipe envolvendo os Bombeiros de Búzios e Cabo Frio, um helicóptero da coorporação, agentes da Defesa Civil, uma equipe do serviço público, uma pipa d'água, uma retroescavadeira e ao todo 8 viaturas dos bombeiros precisou ser acionada para combater o fogo que durou 1 dia.

Ainda de acordo com informações, os responsáveis pela operação foram o Capitão Alessandro, comandante do Corpo de Bombeiros de Búzios, o Coronel Torres, comandante do corpo de Bombeiros de Cabo Frio e o Major Rafael, sub comandante dos Bombeiros de Cabo Frio. Participaram ainda, o Coordenador Rezende, Agente Adriano, Simas e Filho da Defesa Civil e o Edson Leiteiro e Almerindo da Secretaria de Serviços Públicos de Búzios.