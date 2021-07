Pavimentação em Nova cidade: serão beneficiadas mais de mil famílias do entorno da localidade - Foto: Mauricio Peçanha

Publicado 27/07/2021 18:25

Itaboraí - O asfalto começou a chegar à porta dos moradores das ruas José Barbosa Goularte e a Dr. José Barbosa Bastos de Barros, em Nova Cidade. Nesta terça-feira (27/07), a Prefeitura de Itaboraí, através da Secretaria Municipal de Serviços Públicos (SEMSERP) deu início à última fase das obras de urbanização, com atuação de máquinas e equipes. Ao todo, são três quilômetros de extensão de pavimentação, com previsão de entrega até o final da semana. As vias já haviam recebido a drenagem e tapa-buraco.

“Esta é uma reivindicação dos moradores dessa região e entendemos que era justo e necessário o pedido. Por se tratar de uma via extensa e importante para o bairro, tivemos que realizar estudos e preparar as ruas para a pavimentação. Agora, o momento chegou e podemos ver a alegria dos moradores com a conclusão desta obra”, declarou o prefeito de Itaboraí, Marcelo Delaroli, que reiterou ainda que continuará em busca de recursos nas esferas estadual e federal para a melhoria do município.

A obra contempla drenagem e pavimentação. Serão beneficiadas mais de mil famílias do entorno da localidade.

“Já estamos com quase tudo pronto para começar a primeira etapa da obra, que corresponde a dois quilômetros. Estas obras de drenagem e pavimentação, que a Prefeitura de Itaboraí vem realizando, foram feitas com recursos próprios e outras com a parceria do Governo do Estado. Mesmo em tempos de crise, estamos realizando os benefícios que a população merece. Tudo isso graças aos contribuintes, que pagam o seu IPTU em dia”, explicou o secretário de Serviços Públicos, Ultinho Viana Filho.

Morador da Rua José Barbosa Goularte há 28 anos, o eletricista Francisco Lopes da Silva, 53 anos, conta que nunca uma obra deste tamanho havia sido feita no bairro. E estava sendo esperada há anos por quem mora no local. “Aqui sempre foi muito abandonado pelo poder público, nunca fomos atendidos. É uma alegria enorme poder ver que tudo vai mudar agora. Minha família já mora aqui há muitos anos e nunca nada foi feito. É uma felicidade ver que finalmente será concluído. Vai melhorar muito a vida de todos aqui”, conta.