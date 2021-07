Metade do público-alvo vacinado contra Covid-19 no município - Foto: SECOM

Metade do público-alvo vacinado contra Covid-19 no municípioFoto: SECOM

Publicado 22/07/2021 09:09 | Atualizado 22/07/2021 09:10

Itaboraí - O município de Itaboraí já tem mais da metade do público-alvo da vacinação contra Covid-19 (pessoas com idades acima de 18 anos) vacinado, ao menos, com a primeira dose. De acordo com dados da Secretaria Municipal de Saúde (SEMSA), até a última terça-feira (20/07), a cidade contabilizava 96.928 vacinados com doses de um dos quatro imunizantes já recebidos (AstraZeneca/Fiocruz, Coronavac/Butantan, Pfizer ou Janssen).

O número de vacinados com a primeira dose representa 55,90% da população itaboraiense apta para receber a vacina (173.395). Segundo a SEMSA, deste total, 19,57% (33.928) já completaram a imunização (com a segunda dose da vacina ou com dose única). O secretário municipal de Saúde, Sandro Ronquetti, ressalta a importância do cidadão retornar ao polo para completar a vacinação.

"A imunização completa é o que garante a segurança e a eficácia das vacinas contra a doença. Fique atento ao prazo estabelecido na caderneta de vacinação e não deixe de tomar a segunda dose na data marcada. Precisamos combater juntos esse vírus", afirmou o secretário.

Cabe destacar que quem recebeu a primeira dose da vacina da AstraZeneca/Fiocruz a partir do dia 15 de julho, deve que retornar à unidade, após o prazo de oito semanas, para tomar a segunda dose. Mas a medida não tem caráter retroativo. Ou seja, quem já recebeu a primeira dose desta vacina anteriormente terá que cumprir o intervalo proposto de 12 semanas. O hiato entre as duas doses da Pfizer segue sendo de 12 semanas. Já da CoronaVac, 21 dias.

A campanha de imunização contra a doença em Itaboraí teve início no dia 19 de janeiro. Atualmente, o cronograma está atendendo a população geral por faixa etária. A recomendação da SEMSA é que o morador retorne, preferencialmente, ao mesmo polo para receber a segunda dose do imunizante. Vale ressaltar que apenas poderá completar a imunização quem tomou a primeira dose em Itaboraí.