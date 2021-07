Marcelo Delaroli fecha parceria por obras de pavimentação e construção de praças - Foto: SECOM

Publicado 20/07/2021 08:22

Itaboraí - O prefeito de Itaboraí, Marcelo Delaroli e o secretário de Estado de Infraestrutura e Obras do Rio de Janeiro, Max Lemos, se reuniram para apresentar projetos e solicitar obras de infraestrutura para Itaboraí. A reunião aconteceu no início da tarde, na sede da secretaria de Infraestrutura e Obras, e resultou em um acordo pela realização das obras. Na agenda, foram debatidas as informações sobre obras no município: retomada das pavimentações e drenagem nos bairros de Curuzu e São José; asfaltos para diversas ruas e construções de três praças em Nova Cidade, Sossego e Cabuçu.

Segundo o prefeito Marcelo Delaroli, a reunião transcorreu de forma satisfatória e muito proveitosa para o município. Como consequência da parceria, o Governo do Estado destinará verbas para a realização de obras de drenagem e pavimentação, em pontos com este tipo de demanda.

"O Governo do Estado tem sido um grande parceiro nos projetos desenvolvidos em Itaboraí. Nesta reunião, tratamos com o secretário Max Lemos, várias obras importantes para o município. A primeira é a volta das obras em Curuzu, praças em três bairros e asfalto em nossa cidade. Agradecemos ao secretário Max e ao governador Cláudio Castro por sempre abrir as portas para os projetos do nosso município", disse o prefeito Marcelo Delaroli.

Segundo o secretário de Estado de Infraestrutura e Obras do Rio de Janeiro, Max Lemos, o governador Cláudio Castro pediu prioridade nessa busca ativa pelo atendimento às demandas emergenciais das regiões mais necessitadas em relação à infraestrutura.

“Quem vive o dia a dia da gestão sabe como administrar é complexo, ainda mais nessa época de crise. Saber ouvir, debater e ponderar exige paciência e perseverança para que os problemas sejam superados. Como priorizamos uma gestão municipalista, trabalhamos em conjunto com os municípios. Assim, somos mais eficientes e promovemos o crescimento e melhorias que trarão benefícios à população”, destacou Max.