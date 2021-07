Mutirão de Serviços Públicos aconteceu hoje no Rio Várzea - Foto: SECOM

Publicado 19/07/2021 18:00 | Atualizado 19/07/2021 18:01

Itaboraí - A semana começou com muito trabalho pelas ruas do município. Na manhã desta segunda-feira (19/07), a Prefeitura de Itaboraí levou o tradicional mutirão de Serviços Públicos para o bairro Rio Várzea. Liderada pelo prefeito Marcelo Delaroli, a ação iniciou uma série de manutenções pelo bairro e perdurará pelos próximos dias.

Por meio da Secretaria Municipal de Serviços Públicos (SEMSERP), estão sendo realizados serviços de patrolamento, tapa-buraco, troca de iluminação, roçado e capina, poda de árvores, varrição, desobstrução de bueiros e retirada de entulho, além de limpeza e manutenção da rede de esgoto.

Liderando os servidores durante a ação, que começou pela Avenida Papa João XXIII, conhecida como Rua 100, o prefeito de Itaboraí, Marcelo Delaroli, destacou o compromisso de levar o programa a todos os distritos da cidade e também ouviu demandas dos moradores da região.

"Estamos diariamente nas ruas trabalhando para transformar a realidade de Itaboraí. Encontramos uma cidade abandonada, com uma série de problemas. Mas não temos medo de trabalhar. Só tenho a agradecer por toda confiança dos moradores. Uma de nossas prioridades, logo que assumimos a prefeitura, foi a retomada do trabalho de limpeza urbana e a manutenção de serviços municipais fundamentais para o bom andamento da cidade e dos distritos", destacou o chefe do Executivo.

Também estiveram presentes o secretário municipal de Serviços Públicos, Uilton Viana Filho; o secretário municipal de Obras, Alessandro Ferreira Rodrigues; Guilherme Delaroli; o deputado federal, Pedro Augusto; e os vereadores Marquinho Orelha, Elber Correa, Alexandre Coqueiro, Marcos Alves, Rafael Vitorino e Rogério Filgueiras.

"Os moradores de Rio Várzea estavam aguardando há muito tempo por melhorias. A nossa intenção é continuar levando o mutirão para todas as regiões do município. Os serviços continuam e nos próximos dias vamos fazer a retirada de todo material recolhido. O bairro precisava passar por essa ação. Para o bom andamento dos trabalhos a secretaria conta com a garra e boa vontade dos funcionários", enfatizou o secretário municipal de Serviços Públicos, Uilton Viana Filho.

A aposentada Maria da Conceição Braga, de 66 anos, é moradora de Rio Várzea há cerca de sete anos e contou que o bairro parecia estar esquecido. "É muito importante fazer essa manutenção das ruas. Há muito tempo não víamos trabalho sendo feito aqui. Vieram em um excelente momento, pois o nosso bairro estava precisando nesta ação. Agradecemos ao prefeito Marcelo Delaroli e a Secretaria de Serviços Públicos pelo serviço”, disse.