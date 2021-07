Projeto 'Live Musical' promove arte e valoriza talentos do CAPSad - Foto: Divulgação

Projeto 'Live Musical' promove arte e valoriza talentos do CAPSadFoto: Divulgação

Publicado 21/07/2021 11:56

Itaboraí - Utilizando a cultura e a arte como instrumento de reabilitação, o Centro de Atenção Psicossocial Álcool e outras Drogas Lima Barreto (CAPSad) deu início ao projeto 'Live Musical'. A iniciativa, que será realizada mensalmente, tem o objetivo de promover a autonomia e valorizar os mais variados talentos das pessoas atendidas pelo órgão em Itaboraí.

O CAPSad é um equipamento da Prefeitura de Itaboraí, coordenado pelo Programa Municipal de Saúde Mental, vinculado à Secretaria Municipal de Saúde (SEMSA). Referência no atendimento a pessoas que fazem uso prejudicial de álcool e drogas, o órgão conta com uma equipe multidisciplinar habilitada para dar suporte em momentos de crise.

Publicidade

O pontapé do projeto foi dado na última sexta-feira (16/07), com a apresentação do "Duo Paiz", formado por Paulo de Paula e Bel Ferratt. Com apoio da Secretaria Municipal de Cultura, a 'Live Musical' foi realizada no Teatro Uedson Silva da Siqueira, na Estação Cidadania, em Nova Cidade.

"O nosso trabalho é voltado para a redução de danos, mas sempre com a pessoa em liberdade. Por isso, é tão importante valorizar as potencialidades de cada um para recuperar a dignidade. A cultura, a música e a arte podem ter funções terapêuticas valiosas", explicou o coordenador de Saúde Mental, Guilherme Manhães.

Publicidade

O Centro de Atenção Psicossocial Álcool outras Drogas Lima Barreto (CAPSad), está localizado na Rua José Serpa Ferraz, nº 1462, no Centro. O atendimento é realizado de segunda a sexta-feira, de 8h às 17h.