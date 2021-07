Polícia prende suspeito de tráfico durante confronto - Foto: PMERJ

Publicado 20/07/2021 10:38 | Atualizado 20/07/2021 10:47

Itaboraí - Policiais do GAT do 35º BPM, prenderam ontem (segunda-feira 19/07), um suspeito de participar do tráfico de drogas na região. Uma granada foi apreendida durante a prisão do elemento.

Agentes faziam uma patrulha na região para coibir o roubo de carga, quando perceberam movientação de criminosos na Rua 45, na altura do número 37.

Os ladrões armados, fugiram do local, após a varredura, a PM conseguiu prender um suspeito em uma casa abandonada e com ele foram apreendidos uma pistola 9mm, uma granada um rádio transmissor e uma farta quantidade de drogas.