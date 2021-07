Marcelo Delaroli busca apoio do Estado para infraestrutura de Itaboraí - Foto: Divulgação

Itaboraí - O prefeito de Itaboraí, Marcelo Delaroli, participou acompanhado do deputado federal, Altineu Cortes, de um encontro com o secretário das Cidades do Estado do Rio de Janeiro, Uruan Cintra, na sede da secretaria, em busca de investimentos para o município. Durante o encontro, entre as demandas apresentadas, o chefe do Executivo municipal expôs a necessidade de melhorias de infraestrutura da cidade, aplicação de asfalto, drenagem, e resultou em um acordo pela realização das obras.

“Dessa vez a reunião foi na Secretaria Estadual das Cidades e mais uma vez fiz questão de apresentar as demandas para melhorias de suma importância em nossa cidade. Os projetos apresentados têm o objetivo de contemplar todos os bairros com obras de reestruturação e pavimentação, começando por nossa 22 de Maio. Além da obra da São Miguel, que contará com toda a dragagem passando por Visconde e indo até a RJ 493. Com a parceria que formamos com o deputado Altineu Côrtes estamos trabalhando para transformar a nossa cidade. Vamos nessa”, comentou Marcelo Delaroli.

Receptivo às solicitações, o secretário das Cidades do Estado do Rio de Janeiro, Uruan Cintra firmou o compromisso com o prefeito Marcelo Delaroli. Ainda no decorrer da conversa, foi possível estreitar laços, tratar assuntos relacionados ao bem-estar da população de Itaboraí e alinhar o trabalho em conjunto, entre Estado e município. Segundo o prefeito, o Governo do Estado destinará verbas para a realização de obras de drenagem, pavimentação e mobilidade urbana da cidade, em pontos com este tipo de demanda.

Para o secretário das Cidades do Estado do Rio de Janeiro, Uruan Cintra, os convênios são a alternativa para o Estado poder realizar mais obras, com menor custo e maior qualidade, já que os prefeitos auxiliam o Governo na fiscalização. “Esse governo está mudando a concepção e entende que é muito melhor a parceria com municípios, pois reduz o custo da obra e se ganha na fiscalização dos prefeitos. É uma forma inteligente que o governo Cláudio Castro tem adotado para fazer muito mais, em todo Rio de Janeiro. O governador tem um carinho enorme por este município e pelo prefeito Marcelo Delaroli. Prova disto são as várias parcerias implementadas. É uma parceria que com certeza vai continuar”, encerrou.